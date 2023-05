Elevii constănțeni cu rezultate deosebite la biologie, premiați la Facultatea de Medicină

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, în parteneriat cu Facultatea de Medicină din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța (UOC), au organizat astăzi, 31 mai 2023, o festivitate de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile de biologie desfășurate în anul școlar 2022-2023.În cadrul festivității au fost premiați peste 200 de elevi de liceu și gimnaziu din județul Constanța care s-au calificat și au obținut premii la fazele naționale și județene ale olimpiadelor și concursurilor de biologie.Astfel, în prima parte a evenimentului au fost premiați elevii calificați/premiați la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor iar cea de-a doua parte a festivității este dedicată premierii elevilor de gimnaziu care au obținut locurile I, II și III la competițiile desfășurate în anul școlar 2022–2023: Concursurile BIOS – Olimpiada celor mici, Concursul Național de proiecte de mediu, Concursul Național “Sanitarii Pricepuți” și Concursul “George Emil Palade”.În premieră pentru județul nostrum, la Olimpiada Națională de Biologie derulată în perioada 10-14 aprilie la Iași s-au calificat 17 elevi:•patru elevi de clasa a IX-a: Comșa Ana-Maria, Georgescu Iarina-Ana-Maria, Mureanu Răzvan-Anton, Pavel Andreea-Liliana, de la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”;• șase elevi de clasa a X-a: Coadă Amalia-Teodora de la Liceul Teoretic Traian, Pintilei Robert-Marian, Socianu Alexandra, Șerban Ioana de la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”, Tudor Eva-Florina de la Liceul Teoretic “Ovidius”, Vasile Lidia de la Liceul Teoretic “Callatis” din Mangalia;• trei elevi de clasa a XI-a: Constantin Ioana-Bianca de la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”, Farcaș Miruna-Maria de la Liceul Teoretic “Ovidius”, Ferariu Liviu-Andrei de la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”;• patru elevi de clasa a XII-a: Comăniță Radu, Crîjman Ioana-Florentina, Iordachi Ștefania de la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”, Popescu Radu-Matei de la Liceul Teoretic “Traian”.La faza națională a olimpiadei de biologie șase elevi au obținut mențiuni: Ana Maria Comșa, Tudor Eva-Florina, Șerban Ioana, Ferariu Liviu-Andrei, Comanita Radu, Popescu Radu-Matei. Totodată, trei dintre premianți, Tudor Eva (clasa.a X-a), Comaniță Radu (clasa a XII-a) și Popescu Radu-Matei (clasa a XII-a), s-au calificat și în Lotul Largit.Aceste rezultate remarcabile au fost posibile sub coordonarea profesorilor: Popescu Adriana, Tănase Loredana, Curti Hasan Reyhan (Colegiul National “Mircea cel Bătrân”), Carmen Bucovală, Munteanu Mădălina (Liceul Teoretic Ovidius), Teodor Diana Elena (Liceul Teoretic “Traian”), Giurcă Mioara Adina, Diaconu Daniela (Liceul Teoretic “Callatis”), Popescu Adriana, Carmen Bucovală (Centru de Excelență).De asemenea, eleva Tudor Eva-Florina de la Liceul Teoretic “Ovidius” (prof. Bucovala Carmen) a obținut Mențiune la Concursul Național de Comunicări Științifice care s-a desfășurat la Ploiești în perioada 19-21 mai.La fazele naționale s-au mai calificat 18 elevi astfel:• 8 elevi din clasele V-VIII la Concursul “George Emil Palade”;• 4 elevi la Concursul Național de proiecte de Mediu;• 6 elevi la Concursul Național “Sanitarii Pricepuți”.La Olimpiada de biologie pentru elevii claselor de liceu au fost premiați un număr de 38 elevi. Olimpiada de biologie – BIOS – olimpiada clor mici. pentru elevii claselor de gimnaziu a fost inițiată de ISJ Constanța. În cadrul acestei competiții au fost premiați un număr de 63 elevi.La faza județeană a concursului “George Emil Palade” au fost premiați 55 elevi din clasele V-VIII.Premiile au fost înmânate de către prof. Sorin Mihai, inspector școlar general și prof. univ. dr. Doina Tofolean, decanul Facultății de Medicină, precum și de către alți reprezentanți ai conducerii Universității “Ovidius”.„Ne bucurăm că atât de mulți elevi din județul nostru au obținut rezultate remarcabile în decursul acestui an școlar și îi felicităm, atât pentru eforturile depuse, cât și pentru ambiția de care au dat dovadă. Le urăm tuturor succes în parcursul educațional, îi asigurăm de întreaga noastră deschidere și îi așteptăm să devină studenți ai Facultății de Medicină”, precizează prof. univ. dr. Doina Tofolean, decanul facultății.“Îi felicităm pe elevii constănțeni care au obținut aceste frumoase performanțe printr-un efort susținut și un studiu continuu, sub îndrumarea colegilor noștri de la catedră. În egală măsură salutăm parteneriatul sustenabil care există între Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Universitatea Ovidius din Constanța, o colaborare cu tradiție care a punctat de-a lungul anilor școlari activități de dezvoltare personală, dar și de consolidare de competențe în rândul tinerilor. Inspectoratul Școlar Județean Constanța va promova acest parteneriat și în anii care urmează, deoarece Universitatea Ovidius din Constanța oferă comunității resurse umane de calitate, un proces educațional la standarde europene, precum și dotări optime derulării de activități specifice” a afirmat Sorin Mihai, inspector școlar general.