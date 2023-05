Universitatea ”Ovidius”. Două manifestări ştiinţifice internaţionale organizate de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC) organizează, în perioada 12-14 mai 2023, două evenimente științifice cu participare internațională: cea de-a XXIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Perspectives in Physical Education and Sport” și cea de-a V-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Studențești „Specialiștii viitorului în educație fizică, sport și kinetoterapie vizează excelența”.La cele două manifestări sunt așteptați să participe peste 80 de specialiști din domeniul Științei Sportului și Educației Fizice, printre care: prof. univ. dr. Alina Daniela Monță, președinte al Forumului Decanilor și decan al Facultății de Eucație Fizică și Sport din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, conf. univ. dr. Dan Iulian Alexe, decan al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății de la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău și conf. univ. dr. Leonard Fleancu, decan al Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică a Universităţii din Pitești.Conferința Internaţională „Perspectives in Physical Education and Sport” a primit spre publicare 90 de articole, rezultate ale cercetărilor specialiștilor din zece țări: Egipt, Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, România, Ungaria, Cipru, Italia, Insulele Feroe și Ucraina, și va include prelegeri susținute de prof. dr. Magni Mohr, prorector al Universității din Insulele Feroe și președinte al Consiliului de Sănătate Publică al aceleiași regiuni, Jhonny Padulo, profesor asociat la Universitatea din Milano și Luca Paolo Ardigo, profesor asociat la NLA Høgskolen University, OSLO Norway.Totodată, participanții la manifestare își vor prezenta lucrările în cadrul a șapte secțiuni: Performanță în sport, Educație fizică, Kinetoterapie, Sport și sănătate, Recreația și Sportul pentru toți, Management și marketing în sport şi Varia.„Este un privilegiu și, totodată, o răspundere deosebită pentru FEFS să fim parteneri și gazde ai evenimentului științific de la Pontul Euxin, într-un domeniu interdisciplinar. Această deschidere permite specialiștilor în educație fizică și sport, medicilor, kinetoterapeuților, nutriționiștilor, psihologilor, antreprenorilor din sistemul sanitar/recuperare și ai sălilor de fitness să contribuie și să participe activ în cadrul manifestării”, precizează prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul FEFS.Deschiderea oficială a evenimentelor va avea loc sâmbătă, 13 mai 2023, de la ora 11:00, în Sala Senatului din Campusul universitar, corp A, (Aleea Universității, nr.1), urmând ca de la ora 16:00 să se desfășoare prezentările pe secțiuni.