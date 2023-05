Rectorul de la „Ovidius”, Dan Marcel Iliescu, despre o eventuală candidatură a fostului condamnat Dănuţ Epure: „Universitatea nu este un SRL”

Conducerea Universităţii „Ovidius” din Constanţa s-a întâlnit, zilele trecute cu reprezentanţii mass-media şi le-a răspuns reprezentanţilor presei la toate întrebările care au legătură cu instituţia de învăţământ. Una dintre acestea a vizat şi o posibilă candidatură a fostului rector al UOC, Dănuț Tiberius Epure, care și-a exprimat public dorința de a reveni în această funcție. Toate acestea în condiţia în care el a fost condamnat la trei ani de închisoare, pentru luare de mită.Reamintim că în luna septembrie 2013, Tiberius Dănuţ Epure a fost trimis în judecată alături de prorectorul Gabriela Stanciu şi alte cadre didactice. La momentul respectiv, el a fost acuzat că, în perioada 2012 - 2013, a luat mită de la mai multe persoane pentru a le facilita admiterea în cadrul universităţii. Anchetatorii au declarat atunci că cei doi puneau la dispoziţia candidaţilor subiectele. Timpul a trecut, Epure a ieșit din închisoare iar fostul rector are, din nou, aspiraţii la postul pe care l-a pierdut în urmă cu câţiva ani. Şi, aşa cum era de aşteptat, vestea a ajuns şi la urechile actualului rector al universităţii, conf. univ. dr. Dan-Marcel Iliescu. Referitor la acest subiect, rectorul a declarat următoarele: „Dorința este dorință, dar e o vorbă în popor şi știți cum este cu dorința și cu putința. De dorit ne dorim toți multe. Universitatea a avut nevoie de aproape zece ani ca să se întoarcă într-o zonă unde îi este locul. Este un aspect și nu ai cum să te separi de realitățile astea. Universitatea nu este un SRL. Universitatea nu este un instrument unde să îți faci PFA-uri prin angajați, care să aibă relații cu universitatea. Mai departe va fi voința comunității. Decizia le va aparţine”. La rândul său, prorectorul pe partea de digitalizare, studenți și alumni, Alexandru Bobe a declarat că lucrurile sunt cât se poate de clare. „Trebuie să lămurim lucrurile. A luat șpagă, lucru dovedit, și a fost închis. Acum este total reabilitat. Are toate drepturile. Noi ce, am făcut în legea anterioară, după care s-a desfășurat procesul de vot? Am interzis persoanele care au cazier. Legea nu dădea voie ca orice penal să îşi poată depună candidatura. Nu mi se pare normal acest lucru, cel puțin mie, ca persoană. Acum, o astfel de persoană poate să candideze. Nu are cum să intervină Senatul, ci doar votul popular, comunitatea academică în totalitate”, a adăugat Alexandru Bobe. Vizavi de eventuala candidatură a fostului rector, președintele Senatului UOC, Diane Vancea face apel la societate, referitor la candidatura lui Dănuț Tiberius Epure.Ea este convinsă că aceasta este o chestiune care ține de întreaga societate şi că locuitorii Constanței ar trebui să aibă o poziție, atunci când vine vorba despre imaginea universităţii de la malul mării. „Serviciile de educație înseamnă servicii de excelență. La nivelul imaginii, trebuie să te duci la nivelul cel mai înalt, deci o părere poate să aibă oricine despre acest subiect. Desigur, poate că mulți se văd viitori rectori. Contează foarte mult și ce părere au cei din interior, dar și ce părere aveți dumneavoastră”, a precizat Diane Vancea.