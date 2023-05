Un nou proiect de amploare pentru studenţii ovidieni

Consorțiul este format din Universitatea Ovidius din Constanța, liderul CiTyINNOHub, alături de următorii parteneri: Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”, Iceberg+ și Ernst & Young România. Potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ, agenda evenimentului cuprinde aspecte relevante pentru provocările și oportunitățile pe care IMM-urile și autoritățile publice locale le întâmpină în procesul transformării digitale.





Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) găzduieşte miercuri, 10 mai, începând cu ora 11.00, evenimentul „CityINNOHub - European Digital Innovation Hub”, care va marca lansarea proiectului „CiTyInnoHub (ConsTanta INNovation Hub, a center for the digital transformation of SMEs and PSOs in SE Romania)”. Evenimentul va avea loc în Sala Senatului din campusul universitar - Corp A (Aleea Universității, nr. 1). Menţionăm că UOC va implementa, în următoarele 32 de luni, proiectul CiTyInnoHub, în cadrul căruia va funcționa Centrul de Inovare Digitală „CityINNOHub” din regiunea Sud-Est.