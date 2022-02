Elevii Liceului „Nicolae Bălcescu” se pregătesc pentru meseriile viitorului

Două echipe de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia s-au calificat la etapa națională a Concursului de Robotică Școlară „NextLab.Tech”, concurs înscris de Ministerul Educației în Lista competițiilor internaționale pe discipline școlare pentru anul școlar 2021-2022 (Anexa 1 la OME nr. 5992/29.12.2021).Concursul NextLab.Tech are două faze și trei secțiuni, elevii participanți la această competiție beneficiind de cursuri online gratuite și de webinarii susținute de profesori universitari din domeniul informaticii.Echipele Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” au participat la faza națională a Concursului Nextlab.Tech, din 31 ianuarie 2022.Elevele Maria-Lorena Copilu, din clasa a XI-a B și Elena-Andreea-Bianca Tudorică din clasa a IX-a C, coordonate de prof. Mariana-Carmen Copilu, au construit și programat un robot de tip Line follower.Elevul Florin Veniș, din clasa a X-a A, coordonat de prof. Gina-Elena Șerban, a construit și programat robotul de tip Miro, pentru competiția Line follower.Participând la această competiție, elevii se pregătesc pentru meseriile viitorului, învață să programeze roboți bazați pe Arduino și să lucreze în Open Roberta, Tinkercad, Mixly, Arduino IDE şi C.