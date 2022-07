Fenomen unic în lume, Atlantykron revine pe ostrovul sălbatic de lângă Cernavodă

Cum a debutat fenomenul Atlantykron? Cunoscutul jurnalist de știință și scriitor Alexandru Mironov le spunea unor tineri pasionați de Science Fiction, unii dintre ei chiar scriitori, la un foc de tabără – unica sursă de lumină care străpungea bezna nopții undeva, pe o insulă de pe Dunăre, uitată de lume: „Ne vom strânge aici și peste 10 ani. Ba chiar și peste 20, o să vedeți”. Curios, majoritatea SF-iștilor, deși oameni ai viitorului, îl priveau pe maestru cu scepticism, bucurându-se de trăirea momentului. Doar Sorin Repanovici, atunci proaspăt absolvent de liceu, liderul cenaclului cernavodean de SF Atlantis, a promis că se va ocupa și va încerca să strângă pasionații de SF pe acea insulă măcar pentru următorii ani.





Scriitorul și profesorul Aurel Cărășel, alt membru al „treimii” acestei inițiative de a aduna pe o insulă pustie fanii și creatorii de anticipație, a susținut și el din plin ideea.











Aceste momente se petreceau în 1990. Era deja al doilea an când mai mulți SF-iști se adunau pe această insulă, aflată la 20 de kilometri nord de Cernavodă, lângă ruinele cetății Capidava și satul cu același nume, insulă denumită de localnici ”Inelul de piatră”. Însă era primul an în care ei se confruntau cu nopțile liniștite din pustietate și cu dormitul la cort. În 1989, fusese doar o debarcare de o jumătate de zi.





Repanovici s-a ținut de cuvânt. În 1991 a adus un bac ponton mare, cu două niveluri, curent electric, mai mulți participanți, concursuri, jurii, invitați speciali.





Reuniunea a fost denumită, din același an, Tabăra de creație SF Atlantykron. Evenimentul a devenit cu rapiditate internațional. În 1999 a putut fi admirată aici eclipsa totală de soare, în 2001 insula a găzduit Convenția Europeană de SF – Eurocon, iar din 2002 s-a transformat în Academie de vară. Pentru că ideile, idealurile, visele și pasiunile organizatorilor, participanților și invitaților erau din ce în ce mai complexe, reunite sub un singur gând, al reconstruirii viitorului.





De-a lungul celor 33 de ani, Academia Atlantykron a reunit mulți liceeni și studenți care au fost îndrumați în carierele lor de către lectorii și invitații speciali, o parte dintre ei devenind cercetători și oameni de știință, scriitori și jurnaliști, antreprenori, specialiști în marketing și relații publice.













Academia Atlantykron a găzduit, de-a lungul anilor, numeroase personalități, precum scriitorii de SF Norman Spinrad (președintele Societății Scriitorilor de SF și Fantasy din SUA la acea vreme), Joe Haldeman, Robert Sheckley, Alain LeBussy, Ion Hobana, astronomul Harald Alexandrescu, artiștii Ioan Gyury Pascu, Cristian Grețcu, formația Barock, geneticianul Jonathan Cowie, Bridget Willkinson (Președinte al Societății Europene de SF), biologul Alexandru Ecovoiu, Gheorghe Fodoreanu (fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism), Peter Moon (scriitor american), astronautul Dumitru Prunariu, naistul Nicolae Voiculeț etc.







Impresionantă participare la ediția din acest an, cu numărul 33





Organizatorul principal al ediției Atlantykron 2022 este Asociația Atlantykron, alături de Asociația Science & Technology și Asociația pentru Tineret și Evoluție, în parteneriat cu Asociația Astronomică URANIA, Clubul Nautic Român, Wisdom Art SUA Arizona și Asociația de Studii Esoterice, Feng Shui și Terapii Complementare – Club UNESCO.





Printre invitați, atât prezenți fizic, cât și virtual, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada și Italia.





Astfel, sunt așteptați să participe și să susțină cursuri sau prezentări: Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut, primul (și singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, președintele Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic; Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron și senior editor al revistei Știință și Tehnică; dr. ing. Florin Munteanu, președintele fondator al Centrului pentru Studii Complexe; prof. dr. Radu Dop, specialist în „medicină critică“, membru fondator al Centrului de Studii pentru Științe de Graniță și al Asociației de Telemedicină și Aplicații Spațiale pentru Sănătate; prof. dr. Teodor Vasile, președintele Asociației de Studii Esoterice – Club UNESCO; Răzvan Buzatu, expert în construcție de STAT; Eliot Sorel, fondatorul ”Global Mental Health and Psychiatry Review”, expert în sisteme de sănătate; Peter Moon (SUA), scriitor; Heather Caton Anderson (SUA), președintele Fundației World Genesis și secretar general al Federației Cluburilor, Centrelor și Asociațiilor UNESCO din SUA; Dan Farcaș, scriitor și președintele Asociației Române pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate; dr. Pierre de Hillerin, președintele Centrului pentru Dezvoltarea Performanței Umane; dr. Sorin Sălăjan, specialist în chirurgie și ortopedie pediatrică și instructor în sistemul Silva Ultramind; dr. Mihaela Muraru-Mândrea, președinte al Centrului STRING pentru Ştiinţe, Prospectivă, Creativitate și Ficţiune; Adrian Naidin – artist, violoncelist și compozitor.





Cărora li se adaugă invitații virtuali, care vor susține teleconferințe: Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte; fostul parlamentar canadian de origine română Corneliu Chișu, vicepreședinte al World Genesis Foundation; dr. Cristina Artenie, scriitor, redactor-șef al Universitas Press (Montreal); dr. David Anderson, președinte al Companiei Anderson Multinational și fondator al Fundației World Genesis.











Printre activități se vor număra deja tradiționala videoconferință în direct cu NASA privind misiunea Curiosity de pe Marte, dar și noua misiune Perseverance, cursuri dedicate științei și literaturii, lansări de carte, conferințe pe teme diverse, pornind de la fizică până la dezvoltare personală.





Anul acesta, pe insulă va fi lansat proiectul Centenarul GOPO. Fundația Gopo împreună cu Pro ECO-TUR București doresc să transforme anul viitor într-o aniversare specială, cu ocazia împlinirii, pe 1 mai 2023, a o sută de ani de la nașterea marelui artist cineast român care a fost Ion Popescu-Gopo.





Până vineri, 5 august, pe această insulă au loc peste 30 de activități interesante, 24 de ore din 24, sub genericul „Inspiration” și sloganul ”Legenda continuă”. Atlantykron a ajuns la ediția 33 și dovedește că rămâne singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiție de peste trei decenii și, potrivit multor invitați speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume.Inedita școală de vară, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesați) și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de 1 km2. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, cei aproximativ 400 de participanţi stând pe iarbă, sub cerul liber, grupați la cursurile pe care și le aleg.