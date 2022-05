Final de protest cu avertizare de grevă, batjocorită de sindicaliști. "Poate după ce se încheie mediile"

„Pregătiți-vă de grevă după ce se încheie mediile. Sindicatele nu fac absolut nimic. Doar să încaseze cotizațiile de la personalul din învățământ”, a fost reacția unui profesor sătul să fie dus cu vorba. Și ca dovadă că starea de lehamite este generalizată, un altul a adăugat: „Am mai avut această promisiune că, dacă nu vom primi măririle salariale, ne vom afla în grevă generală, dar nu a fost așa. Iar dacă nu vom primi mărirea promisă, să avem grijă ca în septembrie să închidem din nou ochii”.





Tot la păcăleala cu o așa-zisă grevă a făcut referire un alt profesor: „Ce a rezolvat sindicatul privitor la cerințele profesorilor din ultimul an (să dăm exemplu doar pe un an)? Era vorba să facem grevă generală în ianuarie, apoi în februarie... ce a făcut sindicatul?... a dispărut trei luni de zile, nu?! Ce face sindicatul cu privire la toate prostiile pe care le face acest ministru al învățământului, elevii dau comunicate și ministrul le pune în aplicare, iar sindicatul se uită luuung la toate lucrurile care ni se întâmplă și nu are nicio poziție!!!”.





Dezamăgirea s-a „cronicizat”, iar oamenii școlilor nu mai cred nimic. „Degeaba! Trebuia să facem presiune de când s-a făcut prima amânare a legii salarizării. Acum e tardiv... Nu uit că am înghețat degeaba la precedentul protest... FSLI România a tăcut brusc și a dormit până acum. Nu am încredere în sindicate!”, transmite un alt cadru didactic.





Iar un coleg de la „nedidactici” adaugă: „Când o să învățăm să fim uniți o să câștigăm drepturi, deocamdată merge și așa, cel mai năpăstuit a rămas personalul nedidactic”.





Concluzia acestor proteste pare să fie trasă de un profesor care se simte mințit: „Vocea unității și a solidarității cui??? Din nou aceste forme de protest vor fi un mare fâs. De fiecare dată ne-ați mințit”.





Și toate acestea în timp ce pe micile ecrane, după modelul „magistrului” Sorin Cîmpeanu, liderul Simion Hăncescu ține discursuri cu cuvintele pe care știe că vor să le audă membrii de sindicat. Dar sigur mai știe cât de mult i-a dezamăgit. Doar n-o să-și dea demisia, să lase cine știe ce alt pseudo-„curajos” asumat!





Brusc s-au trezit din hibernare, cu două săptămâni înainte de intrarea în vacanța mare. Din păcate, pe fondul tărăgănărilor anterioare ale liderilor sindicali, care una promit și alta le… iese, mulți dintre membrii care nu au putut participa la protestul de joi, 26 mai, s-au alăturat cu comentarii sarcastice.