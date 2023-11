Gala Ziarului News 2023 îi premiază pe cei care au adus, prin activitatea lor, beneficii EDUCAȚIEI

”Ne-am propus să doborâm, rând pe rând, toate barierele care stau în calea accesului la educație, mai ales acolo unde speranța începe să se stingă!” – Florina Manea, fondator Ziarul NewsZiarul News organizează joi 9 noiembrie, începând cu ora 18:30, la PARLAMENTUL ROMANIEI – SALA NICOLAE IORGA, Gala Ziarului News – Charity for Education 2023.Într-un cadru festiv, în una dintre cele mai emblematice clădiri din lume, CASA POPORULUI, Ziarul News va premia, aducând astfel recunoaștere la nivel național și nu numai, reprezentanți ai unor societăți private, fondatori de ONG-uri, dar și reprezentații unor instituții de stat, care au adus, prin diverse proiecte și programe educaționale, sociale și umanitare, dezvoltate în întreaga țară, beneficii reale, măsurabile, EDUCAȚIEI sub orice formă.La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai mediului de business românesc, companii naționale, reprezentanți ai mediului politic, academic și guvernamental, jucători-cheie în afacerile românești care au un rol important în luarea deciziilor. Gala va fi moderată de jurnalistul Mihai Rădulescu.”Sprijinul pentru educație nu se oprește la ușa sălii de clasă, iar toți cei care sunt implicați în proiecte care au scop educațional divers, pe mai multe planuri, sunt avocați ai schimbării, lucrând neobosit pentru a doborî barierele care stau în calea accesului la educație. Aceștia luptă pentru acces egal la educație, pentru drepturile fiecărui individ și pentru ideea că educația este piatra de temelie a unui viitor mai luminos și mai echitabil. Prin recunoașterea publică pe care o aducem tuturor celor care susțin educația, deschidem calea pentru o lume mai empatică și mai incluzivă”, declară Florina Manea, fondatoarea Ziarului News, înainte de Gală.Toate fondurile care vor fi strânse în cadrul Galei Ziarului News - Charity for Education 2023 vor fi folosite pentru a sprijini educația, prin inițierea și derularea unor programe inovatoare, acordarea unor burse de sprijin și prin dezvoltarea unor proiecte la nivel național, menite să ofere copiilor și tinerilor din comunitățile defavorizate șansa de a avea acces la EDUCAȚIE, un drept stabilit prin Constituția României.“Dacă familia este celula de bază a societății, atunci EDUCAȚIA este nucleul. Consider că rolul presei este acela de a se implica în proiecte educaționale, sociale și umanitare care aduc plus valoare societății în care trăim, desigur, tinând cont de particularitățile noii generații. Ne-am propus să devenim arhitecții schimbării, să construim punți către cunoaștere și oportunități în locuri unde speranța începe să se stingă. Suntem sprijiniți de liderii care recunosc faptul că o forță de muncă bine educată este coloana vertebrală a progresului. Premiind excelența în business, contribuim la coagularea mediului antreprenorial românesc, creăm și dezvoltăm relații de business și sprijin reciproc, promovăm interesele economice, pentru un mediu de afaceri corect, predictibil și stabil. Iar sub puterea cuvântului ÎMPREUNĂ, dorim să continuăm să sprijinim procesul educațional și vectorii acestuia, să le dăm putere și să le asigurăm suportul material, în timp ce aceștia scriu povestea progresului, capitol cu capitol”, a mai declarat Florina Manea.Sub deviza „ÎMBRACĂ MANTIA SCHIMBĂRII” (Winston Churchill), în cadrul evenimentului Gala Ziarul News 2023 va avea loc și lansarea ediției 2023 a catalogului Top 100 modele de succes din business-ul românesc, un proiect marca Ziarul News care a debutat în 2022, realizat în colaborare cu AGENȚIA DE PUBLICITATE MANPRES.Gala Ziarului News – Charity for Education 2023 are loc cu sprijinul:Partenerilor Instituționali ai acestui eveniment sunt Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență și Inspectoratul Școlar Județean IflovPartenerului strategic: MANPRESPartenerilor susținători: Alpha Bank, Exim Banca Românească, LingeMann, Nei Holding, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, ANRE, International Alexander, Trusted Advisor, Organizația Femeilor Antreprenor UGIR, Oxygen Events, eTELEDOC, Hospice Casa Speranței, Fundația pentru Educație și Vocație, Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, BookLand, KinetoBebe, Ellis By Eli Lăslean, In Frame, Professional Women`s Network, Women Rally, AMA Leadership Academy, Turbo Party, Northo, Happy Forever by Andreea, Mirdatod, Agrii, România Educată Financiar, Elite Searchers, Centrul Medical Condor, Adinos.ro, Confidence Academy, Loncolor, Notorious Stories, PREMIER CATERING & EVENTS, Zanga Music Academy, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, Zanga Live.Partenerului Radio: Radio ZUPartenerului de Monoitorizare: KLARMEDIAPartenerului de Imagine și Fotografie: Ștefan Ovidiu PhotographyPartenerilor Media: Nine O’Clock, PaginaDeMedia.ro, Bursa, Economistul, Curierul Național, Club Economic, Ultima Oră, România Durabilă, Future Economy, ZN PR&Events, Revista Patronatului Român, More Networking, Cuget Liber, Iubim Brașovul-Business&Living, Canal 33.Despre Ziarul NewsZiarul News este singurul ziar care organizează un eveniment de charity for education.Ziarul News a fost înființat în anul 2019 și este este un cotidian național, cu apariție tipărită de luni până vineri, distribuit la nivel național.„Am identificat o nevoie în piață de a exista un ziar care să se implice și să mediatizeze proiectele umanitare, sociale și educaționale care au impact pozitiv asupra societății în care trăim” – Florina Manea, fondatoarea Ziarului News.Ediția print a cotidianului Ziarul News vă oferă o selecție a celor mai importante știri ale zilei, informații utile, lista evenimentelor, anunțuri publice și de mică publicitate.Cu un conținut generalist, în cele 250 ediții anuale ale ziarului sunt publicate interviuri cu CEO, directori generali, șefi de departamente din companii, advertoriale de prezentare și promovare a afacerilor, reportaje, machete publicitare sau știri de ultimă oră din mai multe domenii: industrie, auto, energie, sănătate, IT, real estate, infrastructură, agricultură, evenimente etc.Ziarul News este un ziar de interes general, cu știri obținute direct de la surse oficiale si prezintă, într-o manieră clară și accesibilă, evenimentele care au impact asupra cetățeanului, economiei și mediului de afaceri românesc.