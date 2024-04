GALERIE FOTO / Elevii Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”, parteneri în proiectul „4/4PentruPrieteni”

Aflat la a șasea ediție în România, proiectul „4/4PentruPrieteni”, inițiat de Ambasada Statelor Unite ale Americii și American Councils for International Education, se derulează, până pe 10 aprilie, și în județul Constanța. Parte din proiect au fost și elevii claselor a VI-a B și a VI-a D, de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, care au răspuns provocării lansate de Asociația „Viitorul Orașului Tău” și vineri, 5 aprilie, au plantat 60 de arbuști în curtea Spitalului Clinic Căi Ferate din Constanța.







Derularea proiectului „4/4PentruPrieteni” a coincis cu programul „Săptămâna Verde” la școala constănțeană, astfel că elevii celor două clase, coordonați de dirigintele Gisel Feizi și Geila Iancu, au dedicat o parte din timpul lor comunității și faptelor bune.













Organizatorul activității, Asociația „Viitorul Orașului Tău” reprezentată de președintele Ateș Casimceali, a identificat un teren potrivit pentru a planta cei 40 de salcâmi, 12 ienuperi de Virginia și 8 tei, iar elevii claselor a VI-a B și a VI-a D, de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, însoțiți de doamnele diriginte și de părinți, au răspuns prezent la activitatea de plantare.







Un ajutor important a venit și din partea Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități – Sucursala Constanța, reprezentată de președinte Cristian Crăciun, ai cărei voluntari au săpat gropile pentru cei 60 de copaci. După aproximativ două ore de sincronizare perfectă a eforturilor tuturor celor implicați, copii și adulți, deopotrivă, au privit cu admirație la rezultatul muncii lor. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât ei știu că de rodul muncii lor vor beneficia în primul rând oameni aflați în suferință, pacienți ai Spitalului Clinic Căi Ferate din Constanța.













Activitățile derulate în cadrul proiectului „4/4PentruPrieteni” sunt inspirate de gândurile remarcabilului activist american Dr. Martin Luther King, Jr: „Întrebarea cea mai stringentă și importantă a vieții este: ce faci pentru ceilalți?”, iar elevii claselor a VI-a B și a VI-a D, de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, au răspuns în cor: „aducem un strop de verde, aer curat și speranță în viața oamenilor care trec prin momente dificile”.













Potrivit inițiatorilor, proiectul „4/4PentruPrieteni” se dorește a fi o recunoaștere a muncii voluntarilor în folosul semenilor lor, urmând exemplul Statelor Unite ale Americii, care sărbătoresc în aprilie Luna Voluntarului.