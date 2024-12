Gina Tărășescu Jianu, scenografa premierei ”O, ce veste minunată!”: ”Îl consider ultimul spectacol”

„Astăzi s-a născut cel făr de-nceput…” a fost versul pe care micii spectatori îl fredonau duminică, 8 decembrie, la ieșirea din sala Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” din Constanța, după ce, timp de aproape 40 de minute, au fost martorii premierei frumoasei povești „O, ce veste minunată!”, pe un text aparținând lui Sergiu Bucur.Aplaudată îndelung de zecile de copii și părinți prezenți la prima reprezentație, piesa, cu o tematică emoționantă, prezintă povestea nașterii pruncului Iisus Hristos. Alături de personajele binecunoscute Iosif și Maria, se regăsesc Irod, Cei Trei Magi, firul epic pornind de la peripețiile unui măgăruș leneș și puțin cam îndărătnic, aflat în ograda unui negustor din acele vremuri străvechi. Pe lângă personajele deja menționate, micuții s-au întâlnit și cu alte personaje, cum ar fi cămila sau calul, extrem de bine întruchipate de sculptorul Viorel Ungureanu și „însuflețite” cu atâta talent de scenografa Gina Tărășescu Jianu.”Ar trebui să mă mai opresc, pentru că vin alte generații”Foarte emoționată de bucuria cu care copiii au primit această premieră, scenografa Gina Tărășescu Jianu a mărturisit pentru „Cuget Liber” că deși simte că mai are resurse, totuși ar dori să se retragă. „Este un spectacol pe care l-am făcut cu multă bucurie. Niciodată nu am avut asemenea emoții când am lucrat aceste păpuși. Este făcut într-un moment foarte special din viața mea și îl consider ultimul spectacol. Un fel de «la revedere» față de publicul meu drag. Nimic nu este mai important pentru un artist vizual decât să dau ceva spre public, pe care să-l rețină și să-l prețuiască. Dar cred că ar trebui să mă mai opresc, pentru că vin alte generații. Și trebuie să mă dau la o parte, pentru că sigur vor veni”, a declarat apreciata scenografă.Teatrologul Anaid Tavitian, prezent de asemenea la premieră, a refuzat să creadă decizia prietenei sale, „pentru că vocația ei este de a fi mereu altfel, mereu inventivă. Are un univers special pentru fiecare spectacol. Fiecare creator își are locul lui bine gândit”, a spus cea care i-a dedicat și o carte scenografei Gina Tărășescu Jianu, pe care o consideră „creator de mirabile imagini scenice, care îşi poartă marele talent cu o deosebită modestie“.Din echipa de producție a spectacolului „O, ce veste minunată!” mai fac parte: regia - Gheorghe Balint, asistența regiei artistice - Lică Gherghilescu, muzica - Alexandru Neș.În distribuție: Daniela Vlad, Rovena Paraschivoi, Ion Ciolan, Grațian Prisacariu, Tiberiu Roșu, Andrei Stroescu, Daniel Minciună, Inga Marcu/ Claudia Brădescu, Cristian Mitescu/ Dan Cojocaru. Vocea pruncului Iisus aparține bebelușului Ianis Gherghilescu, nimeni altul decât cel care, venit pe lume acum o lună, a reușit să-i facă cea mai mare bucurie din viață maestrului Lică Gherghilescu.