Iată juriul celei de-a X-a ediții a Festivalului de muzică ușoară și populară „Tinere Speranțe”, Medgidia

În perioada 24 - 25 septembrie 2022, Primăria Municipiului Medgidia invită iubitorii de muzică în sala de spectacole a Cercului Militar Medgidia pentru a participa la ediția cu numărul zece a unei competiții muzicale care adună laolaltă tineri români talentați din localitățile Pitești, București, Ploiești, Ialomița, Slobozia, Rovinari, Băneasa, Năvodari, Cernavodă, Medgidia, Hârșova și București.Participanții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor concura pentru câștigarea unor variate premii în cadrul secțiunilor de muzică ușoară și muzică populară.În cele două zile de concurs va evolua un număr de aproximativ 60 de copii la secțiunea muzică ușoară și 30 de copii la secțiunea muzică populară, sub atenta supraveghere a juraților, personalități marcante ale muzicii populare și ușoare românești.Juriul secțiunii muzică ușoară va fi alcătuit din dirijorul Mihai Alexandru, solistele Luminița Anghel, Nico și Carmen Rădulescu, alături de interpretul Cezar Ouatu.Juriul secțiunii muzică populară are în compoziția sa interpreți de talie națională și internațională: Matilda Pascal Cojocărița, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ștefan Cigu, Cornelia și Lupu Rednic.Evenimentul va fi prezentat de producătorul și realizatorul de emisiuni televizate, Mădălina Dinescu Stancu.În prima zi de festival publicul prezent se va putea delecta cu recitaluri aparținând artiștilor Luminița Anghel, Nico, Carmen Rădulescu și Cezar Ouatu.În cea de-a doua zi, pe scena festivalului vor susține recitaluri invitații Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Cornelia și Lupu Rednic.Ca în fiecare an, accesul publicului în sala de spectacole este liber.