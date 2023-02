În atenția profesorilor! A fost lansată platforma Saptamanaverde.edu.ro

Ministerul Educației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au lansat astăzi, 24 februarie, platforma Saptamanaverde.edu.ro care se va afla la dispoziție elevilor și cadrelor didactice drept o resursă educațională pentru a susține organizarea activităților din cadrul Programului „Săptămâna verde”!În acest an școlar, fiecare unitate de învățământ are la dispoziție, la alegere, o săptămână din perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, pentru a derula programul Săptămâna verde. Școlile vor realiza, timp de 5 zile consecutive, activităţi educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului.Platforma online vine în sprijinul acestora și conține o serie de materiale informative și idei /sugestii de activități ce pot fi organizate la nivelul unităților de învățământ. Cadrele didactice nu sunt obligate să se limiteze la resursele propuse, fiind încurajate să identifice, la nivel local, și alte tipuri de activități complementare.În 2022, Raportul „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, realizat la inițiativa Președintelui României Klaus Iohannis, a propus programul Săptămâna verde și dezvoltarea de instrumente (inclusiv digitale) în vederea implementării. Departamentul Climă și Sustenabilitate din cadrul Administrației Prezidențiale s-a implicat în ultimele luni în a reuni și a mobiliza entitățile relevante în dezvoltarea și implementarea acestei platforme.Implementarea platformei este realizată de Ministerul Educației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Asociația Code for Romania, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Autoritatea pentru Digitalizarea României.„Având în vedere importanța educației privind schimbările climatice, platforma educațională lansată astăzi reprezintă un instrument util pentru cadrele didactice și elevii care participă la activitățile din Săptămâna verde. Cu astfel de inițiative, contribuim cu toții la formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător și implicit a unei societăți care își protejează viitorul. Toate materialele și activitățile incluse în această platformă reprezintă un punct de pornire și ne dorim să le dezvoltăm în anii viitori alături de întreaga comunitate educațională. Mult succes elevilor, profesorilor și partenerilor în această primă ediție a programului Săptămâna verde!”, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca.„Educația ecologică este, foarte probabil, cel mai important instrument prin care creștem generații cu respect pentru mediu. Și pentru că respectul se câștigă, nu se impune, le-am pregătit elevilor și dascălilor noștri cele mai plăcute și interesante activități de învățare. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei platforme. Prin intermediul acesteia, cadrele didactice au acum la dispoziție o resursă consistentă pentru a se asigura că prima ediție a Săptămânii verzi va fi un succes”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos.În forma actuală, platforma educațională cuprinde resurse precum:· date despre proiect, repere legislative;· bibliotecă digitală cu resurse educaționale (materiale, idei de activități) pe teme din următoarele domenii: schimbări climatice, managementul deșeurilor, consum și producție sustenabile, biodiversitate, păduri și viață terestră, apă și viață acvatică;· idei de trasee educative în natură;· hartă a ariilor naturale protejate și informații despre acestea;· lista stațiilor meteorologice și informații despre acestea;· resurse privind modalitatea de răspuns la dezastrele naturale;· resurse și sugestii de activități propuse de ONG-uri;· exemple de bune practici educaționale cu privire la schimbări climatice și mediu.Mai multe detalii sunt disponibile accesând platforma saptamanaverde.edu.ro.