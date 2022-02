Joia avanpremierelor la Centrul „Jean Constantin”

Centrul multifuncțional educativ pentru tineret „Jean Constantin” a pregătit două filme în avanpremieră, joi, 3 februarie.De la 18:20, „Cea mai rea fată din lume / The Worst Person In The World” (2d), filmul regizorului norvegian Joachim Trier prezintă o poveste despre maturizare, o comedie romantică despre dragoste și relații, despre oportunități și temeri.Este cel de-al treilea film din trilogia lui JOACHIM TRIER, în care se regăsesc „Reprise” (2006) și „Oslo” (2011), filmul care a câștigat marele premiu la Festivalul internațional de film Transilvania 2012.Filmul rulează și vineri, 4 februarie de la 18:00, sâmbătă, 05 februarie de la ora 17:30 și duminică, 6 februarie de la 12:50.Tot joi, la ora 20:30, „Moonfall” (2d), noua dramă SF a lui Roland Emmerich îi are în prim plan pe Halle Berry, Patrick Wilson Și John Bradley.Filmul rulează și vineri, 4 februarie, de la ora 20:20, sâmbătă, 05 februarie de la 20:00 și duminică, 06 februarie de la 15:00.