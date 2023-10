Ministerul Educaţiei a cerut situaţia burselor de merit pentru medii sub 5

Ministerul Educaţiei a solicitat inspectoratelor şcolare județene să transmită până luni situaţia pe fiecare categorie de bursă, iar pentru bursele de merit o defalcare pe tranşe de medii. După analizarea datelor, ministerul va face propuneri de modificare a unor prevederi din Legea învăţământului preuniversitar, care au dus la apariţia „unor anomalii”, a declarat joi secretarul de stat Florian Lixandru, cu referire la bursele de merit obținute de elevi cu medii de 4,59 sau chiar 1,59.







Prevederile din lege privind acordarea burselor de merit care au condus la „anomalii” vor putea fi remediate printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară, afirmă secretarul de stat din Ministerul Educației.







Secretarul de stat a precizat că există cazuri în care, potrivit actualelor prevederi ale legii învăţământului preuniversitar, pot primi burse de merit elevii de clasa a IX-a care au avut note mici la Evaluarea Naţională sau care chiar nu au susţinut acest examen.







„Această anomalie care a apărut cu medii sub 5 pentru bursa de merit - este vorba de elevii din clasa a IX-a, în special elevii de la învăţământul profesional, care au fost admişi chiar şi fără Evaluarea Naţională. Practic, criteriul de ierarhizare pentru bursa de merit la clasa a IX-a este media de admitere. (...) Sunt clase în special în învăţământul profesional unde au fost admişi toţi elevii indiferent de medie, au fost ierarhizaţi după această medie şi au fost admişi, iar prin aplicarea procentului este posibil ca elevi cu medii sub 5 să beneficieze de burse de merit pentru că aşa prevede legea. Probabil că vom avea şi situaţii în care au fost admişi elevi la profesională fără Evaluarea Naţională, pentru că, nefiind obligatorie Evaluarea Naţională, ei au participat”, a mai explicat Florian Lixandru.







Legea 198/2023 reglementează la articolul 108 plata burselor, fiind prevăzut că 30% dintre elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu beneficiază de burse de merit fără a se face nicio precizare în ceea ce priveşte media, a amintit secretarul de stat.







Dezbaterea a început după apariția în presă a unor situații neobișnuite la mai multe licee din țară, unde elevi cu medii mult sub 5 primesc burse de merit pentru că se încadrează în primii 30% din clasă pe baza mediei. Un elev de la un liceu din Ploiești va primi bursă de merit pentru media 4.59, în baza noii metodologii-cadru care prevede că primii 30% de elevi dintr-o clasă au dreptul la acest beneficiu indiferent de media lor generală anuală din anul școlar trecut. Situația se înregistrează la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiești, unde 373 de elevi se încadrează la condițiile de obținere a bursei. La polul opus sunt elevi de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, care nu au dreptul la bursă de merit, deși au medii peste 9. La Sibiu, cea mai mică medie pentru care se acordă bursă de merit este 1,59. De asemenea, Sibiul mai are alte trei medii sub 5, pe baza cărora elevii vor primi o astfel de bursă.