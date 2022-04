Mirciștii participă la a XX-a ediție a Concursului Internaţional de Creaţie “Marco e Alberto Ippolito”

În perioada 27 aprilie – 1 mai, la Reggio Calabria are loc cea de-a XX-a ediție a Concursului Internaţional de Creaţie “Marco e Alberto Ippolito”.Adolescenți din 12 țâri, printre care se numără și România, prin Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, participă în această perioadă la premierea câștigătorilor. Concursul are patru secţiuni: poezie, eseu, fotografie și cercetare sociologică, la care elevii trimit lucrări încă din luna octombrie a anului școlar, iar în mai, la Reggio Calabria, se desfășoară premierea ce prilejuiește și întâlniri cu diverse personalități din artă, știință, cultură și educație, invitate în calitate de “personalitate de excelență”. În plus, elevii prezenți se bucură și de numeroase conferințe pe teme diverse. Anul acesta, tema proiectului a fost “Așteptările mele sociale și instituționale în calitate de cetățean european ”. Conferințele abordează teme precum pacea în Europa, dar și noile provocări cu care se confruntă școala contemporană și educația în general.În cadrul conferinței „Una scuola per l’Europa: realtà a confronto”, prof. dr. Vasile Nicoară a vorbit despre atuuri și dificultăți ale școlii actuale în România și în Europa.„Următoarele zile înseamnă, pentru elevi, activități în echipă, multă socializare internațională și multe cunoștințe noi grație discuțiilor cu personalitățile invitate”, transmite, prof. Nicoară.