Nicio universitate din România nu mai face parte din topurile internaţionale

Alte universităţi din Top 10 sunt Cambridge (locul IV), Berkeley (locul V), Princeton (locul VI), Oxford (locul VII), Columbia (locul VIII), Caltech (locul IX) şi Chicago (locul X). Potrivit realizatorilor clasamentului, în Europa continentală, Universitatea „Paris-Saclay” (locul XV) urcă o poziţie şi rămâne cea mai bună, urmată de „ETH Zurich” (locul XX). În rândul universităţilor asiatice, Universitatea „Tsinghua” (locul XXII) urcă patru poziţii şi deţine pentru prima dată cel mai bun loc în Asia. Două universităţi chineze îşi fac, şi ele, prima apariţie în ARWU Top 100, şi anume „Central South University” şi „Nanjing University”.





La acest moment, nicio universitate din ţara noastră nu mai face parte din topurile internaţionale, conform clasamentului „Academic Ranking of World Universities” (ARWU). Universitatea „Harvard” este, pentru al 21-lea an consecutiv, pe locul I în lume. Anul trecut, singura universitate română din clasament a fost „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Menţionăm că ierarhia ARWU 2023, a analizat peste 2.500 de instituţii, dintre care 16 sunt din România. Cele mai bune o mie de universităţi din lume sunt publicate în clasament, în acest an niciuna dintre universităţi nefiind din România.