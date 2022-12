Noi premii pentru elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa se poate mândri, din nou, cu elevii săi. De curând, aceştia au participat la Festivalul Internaţional Caritabil de Muzică şi Arte „Zbor de copil” care a făcut parte din campania de strângere de fonduri pentru victimele violenţei în familie. Cu această ocazie, adolescenţii şi-au demonstrat încă o dată talentul artistic, dar au dovedit şi spirit civic, fiind dornici să-şi arate sprijinul faţă de victimele violenţei domestice. Potrivit consilierului de imagine al instituţiei, prof. Monica Enache, concursul s-a desfăşurat pe mai multe secţiuni: muzică, teatru şi arte plastice. La final, la secţiunea muzică, eleva Maria Chiselenco a obţinut premiul I la pian, fiind îndrumată de prof. Adela Stoica. Bogdan Mihai Irimia a obţinut premiul II la contrabas, sub îndrumarea prof. Andrei Răilean, iar la secţiunea arte plastice, s-a remarcat Vlad Minculescu, el obţinând trofeul la grafică digitală. De asemenea, Maria Chiselenco a luat premiul I şi la desen.La teatru, elevul Bogdan Mihai Irimia, de la clasa de muzică, a fost răsplătit cu trofeul secţiunii, interpretând monologul „Păpuşa de cârpă” de Gabriel Garcia Marquez, sub îndrumarea prof. Adelina Loredana Lupulescu. În ceea ce priveşte juriul, acesta a fost format din profesionişti din mai multe centru culturale din ţară. În plus, elevii sunt invitaţi să participe la Gala laureaţilor care va avea loc la Bucureşti, pe 18 decembrie 2022, în cadrul căreia vor fi organizate momente muzicale şi artistice susţinute de juraţi şi participanţi şi va fi şi vernisată o expoziţie de pictură, desen, grafică şi fotografie.