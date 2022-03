O altfel de abordare a îndrumării profesionale, la Colegiul de Arte

Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” au participat luni, 28 martie, cu emoție și bucurie, la cea de-a patra întâlnire din cadrul proiectului național „Dezvoltă-ți influencer-ul din tine” al asociației John C. Maxwell.Tema dezbătută a fost „Comunicarea dincolo de cuvinte”, sub coordonarea antreprenoarei Magda Bei, managerul firmei Graphtec Design. Întâlnirea a avut drept scop susținerea și îndrumarea profesională a tinerilor. Principalii beneficiari au fost elevii claselor a X-a A și a XI-a C, coordonați de prof. Georgiana Crîngașu.Discuțiile s-au bazat pe autenticitate, respect și perseverență, tinerii având parte de momente unice.