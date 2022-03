Palmares constănțean la Concursul internațional de arte vizuale dedicat lui Brâncuși

În scopul aprofundării studiului creației marelui sculptor Constantin Brâncuși, a stimulării creativității și dezvoltării capacității de exprimare plastică a tinerilor talentați, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, în parteneriat cu Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” și Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Târgu Jiu, au organizat un Concurs Internațional de arte vizuale „Brâncuși, Motive și Simboluri” aflat la a doua ediție din ciclul experimental intitulat „Prezentul Brâncuși “Concursul s-a desfășurat online în perioada 1 februarie - 9 martie 2022 cu afișarea lucrărilor participante in concurs pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/ConcursinternationaldeartevizualeBrâncuși.MotivesiSimboluri.Au fost 638 de lucrări semnate de participant din Armenia, Belarus, Canada, Cehia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Republica Moldova, România și Ucraina.Jurizarea lucrărilor a fost realizată în perioada 12 martie - 14 martie 2022, de către un juriu internațional din care au făcut parte: Vlad Ciobanu – membru U.A.P. (Romania); Vasile Fuiorea, Președinte U.A.P., filiala Gorj (Romania); Olga Melnik – Malakhova, membru U.A.P.(Belarus); Ioan Grecu – membru U.A.P. (Republica Moldova) și Michal Dubnicky, membru al asociației artiștilor plastici din Boemia de Sud (Republica Cehă).Concursul s-a desfășurat pe categorii de vârstă, s-a adresat atât elevilor de la liceele vocaționale de artă, cât și studenților de la facultăți de profil, cat și artiștilor profesioniști.La concurs au participat și elevi de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța. Lucrările lor au fost apreciate astfel:La categoria 15-19 ani, eleva Dăscălescu Giulia din clasa a IX a obținut Premiul I și Dumitrescu Flavia Premiul II, ambele de la grupa de grafică, sub coordonarea doamnei profesor Băluță Loretta. Mențiune a obținut și eleva Deica Daria (12 ani), sub îndrumarea doamnei profesor Caian Lavinia, la categoria de vârstă 10 - 14 ani.