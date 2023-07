O nouă săptămână cu ateliere gratuite de creație pentru copii, în Piața Ovidiu

La Târgul de Artă și Antichități „Art & Craft Constanța Revival", situat în Piața Ovidiu, continuă și săptămâna aceasta activitățile și atelierele gratuite pentru copii, prevăzute pe două grupe, de la ora 18,30, respectiv ora 19,30.Miercuri, 26 iulie, vor avea loc ateliere gratuite Art & Craft pentru copii sub îndrumarea curatorului Anca Neagu; joi, 27 iulie - ateliere gratuite de pictură pentru copii: „Delfinul Jucăuș", sub îndrumarea artistei Magda Radu; vineri, 28 iulie - ateliere gratuite de creație pentru copii - HandCraft - „Poșetuțe colorate" sub îndrumarea curatorului Anca Neagu.De asemenea, duminică, 30 iulie, sunt programate ateliere gratuite de creație pentru copii „Măscuțe Colorate" sub îndrumarea artistului plastic Sonia Matei.Înscrierea la ateliere se poate realiza (în limita locurilor disponibile) prin mesaj WhatsApp la numărul 0727. 826. 845