Programul atelierelor gratuite la Târgul de Artă și Antichități

Pe aleea din dreapta a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, de la finele lunii trecute, s-a deschis cea de-a VIII-a ediție a Târgului de Artă și Antichități „Art & Craft Constanța Revival”, care se va desfășura până pe 27 august, în Piața Ovidiu,Agenda de activități și programul atelierelor gratuite organizate de ArtAntik Gallery în colaborare cu ONG „Atelierul de Proiecte”, din această săptămână a debutat încă de luni, 17 iulie, dar continuă marți, 18 iulie (orele 18,30 și 19,30), cu ateliere gratuite de dactilopictură pentru copii: "Copacul Anotimpurilor", sub îndrumarea psihopedagogului Nicoleta Sandu.Miercuri, 19 iulie (orele 18,30 și 19,30): ateliere gratuite de creație pentru copii: Brățări 3D sub îndrumarea artistului plastic Mariana Scridon din echipa Color World - ConstanțaJoi, 20 iulie (orele 18,30 și 19,30): ateliere gratuite de pictură pentru copii: "Răsărit de Soare", sub îndrumarea artistei Magda Radu din echipa ARTelierVineri, 21 iulie (orele 18 și 19): ateliere gratuite de creație pentru copii : HandCraft "Bărcuța mea de la mare" sub îndrumarea educatorului Andrei Crăciun (Edy Christmas) membru al Asociației Împreună pentru Viitor - ConstanțaSâmbătă, 22 iulie (orele 18,30 și 19,30): ateliere gratuite de creație pentru copii: HandCraft "Covorașe Magice”, sub îndrumarea artistului plastic Sonia MateiDuminică, 23 iulie (orele 18,30 și 19,30): ateliere gratuite de pictură pe magneți pentru copii sub îndrumarea artistului plastic Mariana Scridon din echipa Color World – Constanța.Înscrierea la ateliere se poate realiza (în limita locurilor disponibile) prin mesaj WhatsApp la numărul: 0727. 826. 845.