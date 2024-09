O şcoală din trei oferă copiilor o masă, începând de săptămâna viitoare

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat în cursul zilei de miercuri, 4 septembrie, că o unitate de învăţământ din trei oferă copiilor o masă în timpul programului de şcoală începând cu noul an. „În acest an şcolar, o şcoală din trei oferă copiilor o masă în timpul programului şcolar. Am crescut succesiv numărul, de la 350 în 2022 la 450, apoi, din ianuarie 2024, odată cu intrarea în vigoare a Programului naţional «Masă sănătoasă», la peste 1.200, iar din aprilie la peste 1.400”, a precizat aceasta. Ea a mai spus că la acestea se adăugă 800 de şcoli din programul naţional de reducere a abandonului şcolar. „Practic, acum, în total, avem peste 2.200 de şcoli beneficiare, ceea ce însumează aproximativ 650.000 de copii care primesc o masă la şcoală şi vom continua până când toate şcolile vor putea oferi o masă în timpul programului şcolar”, a mai spus Deca.