Oaspeți din Turcia și Italia întâmpinați cu tradiții românești la Școala nr. 37

La finele lunii septembrie, Școala Gimnazială nr.37 din Constanța a fost gazda a două echipe de profesori și elevi din Turcia și Italia. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului Erasmus+ 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050227 finanțat de Uniunea Europeană cu numele Future United Teachers Unearth Real Entrepreneurs.Coordonatorul acestui proiect este prof. înv. primar Camelia Buruiană, iar din echipă mai fac parte directorul adjunct - prof. Corina Apostu și director prof. Iuliana Marcoşanu.Elevii și cadrele didactice din Turcia și Italia au fost întâmpinați de colegii lor de la Școala 37 cu tradiționala pâine și sare, iar atmosfera a fost pe deplin colorată cu sute de stegulețe ale celor trei țări, confecționate manual de prichindeii din ciclul primar.Corul Școlii a intonat imnurile de stat ale României, Italiei și Turciei, iar cei mai talentați elevi au impresionat audiența cu un program artistic – dansuri tradiționale din spațiul dobrogean, italian și cel oriental.Parteneri Școlii nr. 37 în acest proiect sunt școala – Mercimek Tevhide Atçı Ilkokulu, din Ceyhan- regiunea Adana, Turcia şi școala I.C. Padre Isaia Columbro, Tocco Caudio, din regiunea Campania, Italia.Prima mobilitate din acest proiect a avut loc in luna iunie in Italia, iar acum a venit rândul școlii noastre să fie gazdă și demonstreze aptitudinile antreprenoriale la ciclul primar. Activităţile desfăşurate la clase au avut tema "My business" şi au culminat cu un impresionant "Târg de prăjituri".