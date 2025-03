Oferta educațională a Universității ”Ovidius”, prezentată tinerilor din Tulcea

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a participat recent la evenimentul „Oportunităţi de voluntariat pentru tineri”, derulat în cadrul „Pop-Up Week”, activitate organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea, în parteneriat cu British Council Romania și Fundația Națională pentru Tineret, în cadrul programului naţional „Youth Connect for Ukraine”.Evenimentul a avut loc la Casa Tineretului din Tulcea și a reunit reprezentanți ai mai multor organizații neguvernamentale, care le-au prezentat participanților ofertele de voluntariat disponibile la nivel local şi regional, inclusiv proiecte educaționale pentru elevi și studenți, cursuri de prim ajutor și activități culturale.„În cadrul întâlnirii le-am prezentat tinerilor ucraineni oportunitățile oferite de universitatea noastră, punând un accent deosebit pe programele de studiu în limba engleză și pe Programul Erasmus+, care le permite să beneficieze de mobilități de studiu în universități din Europa. De asemenea, am discutat despre Universitatea Europeană ARTEMIS, din care UOC face parte din decembrie 2024, precum și despre oportunitățile ce apar în acest context nou academic și regional”, a precizat Răzvan Manolache, din cadrul Direcției de Relații internaționale, Parteneriate Academice și Ranking internațional a UOC.Programul „Youth Connect for Ukraine” urmărește să sprijine tinerii ucraineni, cu vârste între 16 și 30 de ani, în vederea dezvoltării competențelor, oferindu-le acces la resurse esențiale pentru a se dezvolta și a construi relații în comunitățile lor locale.