Pentru al doilea an consecutiv, One Night Gallery se întoarce la Constanța, dar la hotel ”Intim”

După ce 20 de ani a stat închisă, una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din Constanța, construită la 1899, Vila Prințului Suțu prindea viață în vara anului trecut, datorită expoziției de artă modernă, organizată de One Night Gallery.Ca prima galerie de new media art din România, aceasta combină arta și tehnologia de ultimă generație pentru a aduce la viață clădirile de patrimoniu și a oferi o experiență imersivă și interactivă.Vara aceasta, mai precis sâmbătă, 30 iulie, începând cu ora 21, One Night Gallery se întoarce în Constanța, dar la hotel „Intim” (str. Nicolae Titulescu nr. 9), în cadrul expoziției itinerante prezentate de Les Ateliers Nomad, un studio vizual cu o pasiune pentru mapare video spectaculoasă și instalații artistice.„Ne bucurăm să le sărbătorim munca deschizând Hotelul Intim publicului și lucrând la această expoziție de new media art alături de prieteni.Împreună vom transforma Hotelul Intim, una dintre cele mai frumoase clădiri din Constanța, într-un spațiu al explorării, jocului și interacțiunii. Ocazie cu care vom sărbători și procesul de restaurare a clădirii, care urmează să aibă loc”, au transmis organizatorii.Evenimentul include: video mapare interactivă a fațadei; VR Room, o experiență de realitate virtuală; Hotspot expozițional cu panouri reactive sonor și Interactive Lightroom: un spectacol coregrafiat de lumini, amplificate de glo; Smoke Projection Tensions, o instalație de lumini și fum, cu proiecții volumetrice; Frames: tablouri ce prind viață prin animații 3D.Instalațiile de artă includ lumini intermitente, imagini care se succed rapid, precum și sunete și sunt contraindicate persoanelor care suferă de epilepsie, nistagmus sau alte afecțiuni similare.Din aceleași motive, accesul cu animale de companie este interzis. În cazul copiilor cu sensibilitate auditivă, se recomandă purtarea de căști sau alte metode de protecție acustică.