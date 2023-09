Pentru prima oară în România, la Muzeul ”Ion Jalea” din Constanța expun creatori populari chinezi

Până pe 8 octombrie, publicul din România va putea vedea, pentru prima oară în țara noastră, la Muzeul „Ion Jalea” din Constanța, un interesant fenomen artistic de succes internațional și o selecție a celor mai importanți creatori populari chinezi.Expoziția, curatoriată de Luo Qi și Marieta Besu, reunește lucrările artiștilor populari Jiaxing Xiuzhou, Miao Huixin, Feng Yun, Zhang Juemin, Zhang Yongqin, Wu Jueqing, Wu Liying, Mao Genfu, Zhu Jianfen, Xu Youzhen, Chen Ning, Ji Yunzhen, Huang Mei, Zhu Qinhua, Wang Jianli, Zhang Jinquan, Yang Yueping, Meng Lingdi, Qu Zhengping, Yang Haiping, Shen Ting.Despre Fenomenul Xiuzhou a oferit detalii Ovidiu Petca, membru Comitetul Academic AAmA:„În urma succesului expoziției „124 artiști” realizat la Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, în toamna anului 2022, odată cu includerea muzeului clujean în șirul evenimentelor internaționale ,,AAmA”, realizate de Centrul Artistic Internațional Tagus, condus de Luo Qi, artist și profesor la Academia de Artă Chineză, mă bucur foarte mult că am reușit să extind evenimentele ,,AAmA” și în alte centre culturale din România. Astfel Muzeul de Artă din Constanța va găzdui, în luna septembrie a acestui an, expoziția artiștilor populari din Jiaxing Xiuzhou, la insistențele domnului Luo Qi, iar publicul din România va putea vedea, pentru prima oară în țara noastră, un interesant fenomen artistic de succes internațional și o selecție a celor mai importanți creatori populari chinezi: Miao Huixin, Feng Yun, Zhang Juemin, Zhang Yongqin, Wu Jueqing, Wu Liying, Mao Genfu, Zhu Jianfen, Xu Youzhen, Chen Ning, Ji Yunzhen, Huang Mei, Zhu Qinhua, Wang Jianli, Zhang Jinquan, Yang Yueping, Meng Lingdi, Qu Zhengping, Yang Haiping, Shen Ting.În arta chineză contemporană, în urma revoluției maoiste, s-a dezvoltat un curent artistic, paralel cu pictura tradițională, practicat de o populația rurală autodidactă, având un caracter specific figurativ. Este vorba de o pictură populară, asemănătoare artei naive occidentale, deși în multe privințe sunt diferențe estetice notabile, semnificative și ușor detectabile. Astfel putem observa o pregătire neacademică a creatorilor și o educație hibridă specifică numeroaselor școli populare existente pe teritoriul Chinei contemporane. Sunt numeroase centre de cultură populară recunoscute, care s-au impus în lumea întregă datorită unor creatori talentați și vizionari.Orașul Jiaxing, din districtul Xiuzhou, este o localitate situată în nord-estul provinciei Zhejiang, în interiorul câmpiei Hangjiahu, în apropierea deltei râului Yangtze. Provincia are o istorie lungă, multimilenară, o cultură vastă și o economie prosperă, cu zone urbane și rurale înstărite. Aceste caracteristici, în special viața prosperă și o civilizație materială bogată, au alimentat o cultură populară fenomenală, multicoloră, printre care se numără picturile rurale Xiuzhou.Un prim pas în recunoașterea națională a fost Premiul I obținut la „Expoziția națională de pictură țărănească” din 1983. Recunoașterea națională a fost un imbold pentru dezvoltarea unei activități artistice concentrate, o explozie creativă susținută, dar mai ales impunerea unui curent artistic specific, inconfundabil. S-a consolidat astfel mișcarea pictorilor populari din districtul Xiuzhou, devenind o marcă specifică artei moderne chinezești, fiind promovată cu atenție, câștigând treptat o recunoaștere internațională bine meritată.Această pictură bogată, multicoloră, intuivă, profund figurativă, cu accent pronunțat pe detalii minuțioase, este expusă adesea alături de arta populară caracteristică zonei Xiuzhou, cum ar fi pânzele cu imprimeuri albastre, sobe pictate, forme pentru prăjituri sculptate, vase de lut figurative pentru viermi de matase, broderii, obiecte realizate din decupaje din hârtie și decorațiuni arhitecturale. Atât picturile, cât și obiectele enumerate mai sus sunt viu colorate, ornamentate cu gust, folosind culori strălucitoare, create de meșteri populari, țărani și pescari din delta râului Yangtze.În ultimii 40 de ani, picturile țărănești Xiuzhou au cunoscut un uimitor proces de dezvoltare. În 1987 au fost expuse pentru prima dată la Academia Centrală de Arte Frumoase. În 1988, districtul Xiuzhou a fost inclus de către Ministerul Culturii din China într-un prim lot al a orașelor de baștină ale picturii populare moderne chineze. În 1995 s-a înființat în orașul Jiaxing Muzeul de Artă al Picturii Țărănești al districtului Xiuzhou. Între 1999 și 2001, s-au desfășurat numeroase expoziții pe bază de invițatie pentru creatorii populari și au fost organizate festivaluri, care au contribuit la îmbogățirea patrimoniului cultural. S-a înființat paralel și un centru cultural pentru a încuraja activitatea de creație, care din 2020 este cel mai mare centru al picturii populare din China.În ultimii 30 de ani, picturile țărănești din Xiuzhou au fost expuse în peste 20 de țări, cum ar fi: Australia, Statele Unite, Japonia, Canada, Finlanda și Dubai. În urma unor schimburi culturale internaționale au fost expuse peste 3000 de lucrări în lumea întreagă. În 1996, artistul Miao Huixin a fost recunoscut ca unul dintre cei mai buni zece artiști asiatici de către revista Time (Ediția Asia). A susținut peste 10 expoziții individuale de pictură în Statele Unite, Franța, Beijing și alte localități din China, iar peste 300 de lucrări ale sale au fost achiziționate de muzee cum ar fi Muzeul de Artă Chineză sau Muzeul Portland și de colecționarii de artă”.