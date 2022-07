Povestea elevului constănțean dintr-a III-a campion mondial la aritmetică mentală

Luna aceasta s-au împlinit trei ani de când Filip frecventează aceste cursuri, acum fiind mândru de nivelul la care a ajuns cu această aritmetică japoneză, clasificarea pornind de la modulul 10, iar el situându-se acum la 4, în urma examenelor susținute.



100 de exerciții în 7 minute și 35 de secunde





Cea mai recentă ispravă a sa, uimitoare, a fost la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală Horus, desfășurată la Dubai, în luna februarie, la care Filip Rădulescu a participat online, în sistem audio-video, la categoria de vârstă 10 ani (în ciuda faptului că el are 8 ani). Peste 300 de participanți din 13 țări au luat parte la acest eveniment la care Filip a fost declarat campion după ce a rezolvat 100 de exerciții în șapte minute și 35 de secunde.





Și pentru a-mi exemplifica nivelul la care se poate ajunge, prof. Ștefania-Roxana Lică, mama lui Filip, mi-a arătat un filmuleț în care băiatul recită „Iepuraș coconaș”, dar face și adunări de pe niște cartoteci ce rulează în fața lui, pe un monitor. „Mie, personal, mi se pare greu, dar el este antrenat. Nu este de-ajuns numai antrenamentul, trebuie să-i permită și nivelul intelectual. Sunt convinsă și conștientă că pe el l-a ajutat foarte mult la școală. Știind să facă aceste calcule, i-a venit mult mai ușor să înțeleagă anumite metode de rezolvare a unor probleme și exerciții. Și cred că și el își dă seama de beneficiile pe care le are. Atunci când vede că se descurcă și este și apreciat, îl face să meargă mai departe. La ora actuală, a ajuns la adunări și scăderi până în sute de mii, cu rezultate până-ntr-un milion, iar la înmulțiri cu milioane și împărțiri cu sute de mii la sute sau la zeci”, ne-a povestit mama.





În metoda japoneză de calcul aritmetic se folosește instrumentul numit soroban, o numărătoare mult mai evoluată, treapta superioară de calcul mental purtând denumirea anzan. Ambele și-au dovedit, în timp, eficacitatea în dezvoltarea intelectuală a copiilor, de aceea, chiar și astăzi, în școlile japoneze se învață această metodă. Mai mult decât atât, în Japonia, metoda este folosită și de persoanele de vârsta a treia, pentru a-și menține mintea ageră.







„Simt că am tras lozul câștigător”





Și pentru că Filip a intervenit declarând că în clasa pregătitoare i s-a părut cam plictisitoare ora de matematică, am vrut să aflăm de la învățătoarea lui, Carmen Fulina, cum este să ai un copil genial în clasă. „Este foarte plăcut și în același timp o provocare. Iar Filip, deși se descurcă foarte bine la calcule, nu se plictisește, este foarte atent la tot ceea ce spun, pentru că matematica nu înseamnă doar calcul. Și rezolvare de probleme și înțelegerea noțiunilor, ca să poți să faci conexiuni cu tot ce înseamnă în viață, ca să poți să aplici matematica. La pregătitoare, la matematică nu am avut probleme de niciun fel, dar și la celelalte materii s-a descurcat foarte bine. Este un copil foarte bun, foarte receptiv. În clasa a II-a a trebuit să-l opresc să-mi spună direct rezultatele, pentru a-i lăsa și pe colegii lui să muncească la calcule. El are tendința de a da rezultatul foarte repede.





Este o imensă bucurie să ai un asemenea copil la clasă și ne dorim cu toții să avem cât mai mulți, pentru că este evident că altfel îți desfășori activitățile când vezi că ei sunt dornici să te asculte. Simt că am tras lozul câștigător”, a declarat prof. Carmen Fulina, adăugând că, la concursul Euxin Math, din 532 de copii participanți, doar nouă au obținut 100 de puncte, între care și Filip Rădulescu.





În septembrie 2022, Filip intră în clasa a III-a și, într-un interviu pe care l-am purtat la finele anului școlar 2021-2022, ne povestea că și-a descoperit pasiunea pentru calculele aritmetice dintr-o joacă, la cinci ani și șapte luni, desenând inițial cifrele, apoi adunând și scăzând cu trecere peste ordin. În vacanța de vară fiind, mama lui, Ștefania Roxana Lică, profesoară de muzică la Școala gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu”, a decis să-l înscrie la cursurile Centrului Japonez Nomin Jyuku din Constanţa, unde se studiază o metodă japoneză care dezvoltă armonios emisferele creierului copiilor.