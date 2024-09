Până să intre în vacanță echipa Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” din Constanța, spectacolul „Micul Prinț” s-a aflat într-un proces de lucru, având parte de avanpremiere cu public.







Iată că duminică, 15 septembrie, publicul constănțean cu vârsta de peste 6 ani este invitat la premiera spectacolului „Micul Prinț”, o adaptare după Antoine de Saint-Exupery, în regia artistică, scenariul și ilustrația muzicală semnate de regizorul Ciprian Huțanu. Cu multă sensibilitate și profesionalism, regizorul ieșean prezintă una dintre cele mai frumoase povești despre prietenie, inocența copilăriei, despre responsabilitate și maturitate, sensul vieții și fericire, într-un context marcat de conflictul mondial al celui de-al doilea război mondial.







Conceptul scenografic și păpușile au fost create de Tunde Tomos, iar coregrafia spectacolului îi aparține Stelei Cocârlea. Light design-ul spectacolului a fost realizat de Aurel Palade.







Copiii îl vor însoți pe Micul Prinț în călătoriile sale pe diferite planete, unde va întâlni personaje inedite, fiecare oferindu-i o lecție de viață, ajutându-l să descopere și să aprecieze lucruri importante și valori esențiale ale vieții, cum ar fi prietenia, dincolo de vârstă și spațiu.







Alături de Micul Prinț și Pilotul Povestitor, spectatorii vor cunoaște multe alte personaje, cum sunt: Regele fără supuși, Floarea, Bețivul, Businessman-ul, Lampagiul, Geograful, Vulpea, Șarpele, o floare albastră și un trandafir.

Premiera de duminică, prezentată în dublă reprezentație, de la ora 10,30 și ora 12, le va prilejui micuților spectatori reîntâlnirea cu actorii: Rovena Paraschivoi, Grațian Prisacariu, Daniela Vlad, Ion Ciolan, Claudia Brădescu.







Un spectacol scos din tiparele clasice ale teatrului de păpuși







La finele lunii iulie, regizorul Ciprian Huțanu declară că a fost o muncă destul de dificilă, ținând cont și de faptul că actorii au repetat pe final de stagiune. „Pe actori nu i-am găsit neapărat foarte proaspeți și sunt chestii firești în teatru, după un an de pregătiri, de spectacole, de reluări. Energiile sunt parțial consumate, dar ceea ce le-am propus eu i-a prins pe actori, i-a interesat, i-a și intrigat, și atunci a fost o zonă a căutărilor care scoate spectacolul nostru din tiparele clasice ale teatrului de păpuși. Și fiind ceva nou sau relativ nou pentru actori am reușit să-i coagulez în perspectiva a ceea ce-mi doresc de la această premieră. A fost greu, într-adevăr cu momente dificile, pentru că tiparul clasic de joc a fost un pic lăsat și s-a mers pe o zonă de poezie, pentru că și textul impune o astfel de abordare. O poezie care se reflectă și-n mișcare, în felul în care păpușa și personajele, în general, se manifestă în scenă, își dezvoltă jocul. Și atunci au trebuit cultivate aceste tipare de joc și treaba aceasta i-a ajutat, din perspectiva implicării. Fiind o estetică nouă de joc, le-am captat interesul, în schimb repetițiile și reluările, uneori destul de obositoare pentru ei, au dus la momente în care aveam senzația că sunt storși de energie”, a declarat regizorul Ciprian Huțanu.







Întrebat cum a reușit să decodifice filozofia din spatele acestui text consacrat, același regizor, care a montat și „Pinocchio” la Constanța anul trecut, ne-a declarat că „teatrul de păpuși are anumite mecanisme și un anumit limbaj, pe care eu am încercat să-l renuanțez, pentru că acest proiect, textul în sine, presupune o altă abordare. Inclusiv actorii trebuiau să pornească pe un drum al înțelegerii jocului cu păpușa dintr-o altă perspectivă, mai umană și mai puțin caricaturală. Filozofia am încercat s-o scot în evidență dintr-o combinație de mișcări și de text, din jocul mișcărilor cu textul. Nu neapărat punând accent pe filozofie, deși textul asta presupune, totuși ne adresăm unui public, infantil, adolescentin și a trebuit să găsim soluții la fața locului, în timp ce lucram”.







Pe de altă parte, actorul Grațian Prisacariu a mărturisit că rolul pilotului este unul pe care și l-a dorit de multă vreme și „poate că până acum nu am fost destul de copt să-l fac. Acum publicul va decide… Este un rol foarte complex, cu multe planuri de joc. Pilotul și Micul Prinț reprezintă o legătură eternă, indiferent că vorbim de carte, film, piesă de teatru”.