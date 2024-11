Prima ediţie a Conferinţei regionale „Black Sea Women in Nuclear Network”, la Universitatea „Ovidius”

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), în parteneriat cu James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) din cadrul Middlebury Institute of International Studies, organizează, în zilele de 5 şi 6 noiembrie 2024, prima ediție a Conferinței regionale „Black Sea Women in Nuclear Network (BSWN)”.Evenimentul este realizat în colaborare cu U.S. Department of Energy National Nuclear Security Administration's (DOE/NNSA) Nuclear Security Women Initiative, din cadrul Los Alamos National Laboratory.La eveniment participă peste 80 de cercetători și reprezentanți ai celor mai importante instituții și companii din domeniul nuclear, din țară și străinătate - Canada, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Germania, Ucraina, Bulgaria, Georgia, Turcia, Serbia, Belgia, Grecia, Republica Moldova etc.„Conferința își propune să promoveze principiile globale de securitate nucleară și egalitatea de gen, să faciliteze mentoratul în industria nucleară, să dezvolte cercetări regionale în domeniul securității nucleare și să asigure dezvoltarea sectorului nuclear. Lucrările prezentate în cadrul celor 11 secțiuni ale conferinței includ teme precum: măsuri de sprijin oferite femeilor în vederea educației și dezvoltării carierei în industria nucleară, cercetarea în domeniul tehnologiilor nucleare avansate, prezentarea inovațiilor în educația nucleară etc.”, precizează ş.l. dr. ing. Cosmin Filip.