23 de liceeni constănțeni și-au descoperit în timp record viitoarea carieră

În perioada 29 iunie – 6 octombrie 2024, cei 23 de tineri au învățat de la trainerii Fundației Leaders despre mentalitatea de explorator, stilurile de comunicare, valorile personale și modul în care acestea le modelează cariera și viitorul, lucrul în echipă și ce presupun proiectele în comunitate, viziune și public speaking.









Sesiunea „Biblioteca Vie” a pus față în față elevii de liceu cu 10 vorbitori, specialiști în domeniile lor de activitate, care pot reprezenta modele și surse de inspirație pentru viitoarea carieră a tinerilor.







Trei proiecte sociale de real impact





Programul a inclus o componentă practică, de proiecte în comunitate, în cadrul căreia elevii au fost împărțiți în echipe, au gândit și implementat trei proiecte sociale, care le-au oferit ocazia să experimenteze colaborarea și lucrul în echipă.



CulturART Fest, dedicat creativității și diversității culturale, a avut loc pe parcursul a două zile, cu ateliere de pictură, dans și actorie, cât și spectacole muzicale. Expozițiile de artă au oferit recunoaștere tinerilor artiști, iar comunitatea a susținut evenimentele, contribuind la vizibilitatea acestora.





Proiectul Think About It! a crescut conștientizarea sănătății mintale în rândul adolescenților, prin workshop-uri interactive și o campanie pe rețelele sociale care a atras 100 de noi urmăritori pe Instagram.





ConstARTA a promovat tinerii artiști din Constanța cu 11 momente artistice și 200 de spectatori. Proiectul a avut succes pe rețelele sociale înregistrând 5000 de vizualizări și oferind recunoaștere și expunere tinerilor talentați.



Universitatea „Ovidius” din Constanța a găzduit, recent, festivitatea de absolvire, eveniment în cadrul căruia elevii participanți la Leaders Explore au prezentat proiectele în comunitate realizate și au susținut discursuri individuale despre parcursul lor în program.











Teodora Carabageac a vorbit despre măștile pe care le purtăm în fața celorlalți. La finalul discursului, ea s-a demachiat simbolic, demonstrând că trebuie să ne eliberăm de măștile care ne ascund adevăratul sine.





Rareș Buzea a vorbit despre cum oamenii din jurul nostru ne spun adesea că nu putem realiza anumite lucruri, dar el ne-a încurajat să credem în noi și să nu lăsăm limitele impuse de alții să ne definească.





Răzvan Gabriel Mihai ne-a împărtășit că numele său este Gabriel Răzvan. A explicat cum, de-a lungul vieții, a trăit mai mult ca Răzvan - un băiat retras și introvertit. În cadrul acestui program, el și-a dorit să fie Gabi, să fie mai deschis, dar a realizat că, în profunzime, încă se identifică mai mult cu Răzvan, subliniind cât de dificilă poate fi autocunoașterea și acceptarea sinelui autentic.





Următoarea ediție a programului Leaders Explore pentru Elevi va avea loc în județul Constanța în 2025.





Ajuns în 2024 la a șaptea ediție, programul Leaders Explore cuprinde nouă zile de activități în format fizic și online, cu provocări individuale și de echipă, care le oferă elevilor participanți o experiență transformațională consistentă, de autocunoaștere și dezvoltare a leadershipului personal, a descoperirii de sine, a prieteniilor, experiențelor și a dezvoltării de competențe esențiale de lider.