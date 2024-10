Universitatea ”Ovidius” din Constanța a celebrat Zilele Programului Erasmus Plus

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a organizat, recent, seminarul de informare „Descoperă oportunitățile Erasmus Plus”, activitate realizată cu ocazia sărbătoririi Zilelor Programului Erasmus Plus în întreaga lume (#ErasmusDays).Evenimentul a avut loc în Sala Senatului și a reunit peste 100 de studenți interesați să afle mai multe detalii despre bursele de studiu și de practică, pe care le pot accesa în statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau în țările terțe asociate la program.„Prin aceste oportunități de mobilitate internațională, ne dorim să le oferim studenților noștri o experiență unică, benefică și cât mai atractivă pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Pe durata seminarului, le-am prezentat participanților informații esențiale despre procesul de selecție a candidaților la o bursă Erasmus Plus, de studiu sau de practică. Durata mobilităților poate să difere, fiecare candidat având posibilitatea de a alege între o mobilitate de scurtă durată, cu o perioadă cuprinsă între cinci și treizeci de zile, și o mobilitate de lungă durată, cu o perioadă de minimum două luni, care poate fi extinsă până la maximum doisprezece luni, în funcție, bineînțeles, și de fondurile alocate instituției noastre”, a precizat ec. dr. Răzvan-Ionuț Drugă, referent în cadrul Serviciului Erasmus Plus.La evenimentul de promovare a participat și lect. univ. dr. Ionela Ionițiu, coordonatorul departamental Erasmus al Facultății de Litere, care le-a oferit studenților detalii despre obținerea certificatului de competență lingvistică, necesar întocmirii dosarelor de candidatură.Erasmus Plus este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027. Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în aceste sectoare, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind, astfel, la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active.