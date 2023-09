Prima ediție a Festivalului de Film Studențesc „SeaWave Film Fest”, la final!

O săptămână plină de cinematografie și energie tânără, la prima ediție a Festivalului de Film Studențesc „SeaWave Film Fest” care s-a desfășurat cu succes în perioada 24 - 30 august 2023, pe Plaja Gaia din Constanța, atrăgând zeci de voluntari și sute de spectatori pasionați de arta filmului.SeaWave Film Fest a devenit o platformă unică pentru tineri, adunând nu doar voluntari dedicați, ci și participanți talentați și creațiile lor, oferind o paradigmă impresionantă a peisajului cinematografic contemporan și a potențialului acestuia. Festivalul a fost organizat cu pasiune și entuziasm de către WaveCulture HUB, un grup 100% constănțean, alcătuit din studenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Academia de Studii Economice și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Astfel, domenii precum Actoria, Regia, Arhitectura și Administrarea Afacerilor s-au unit pentru a crea un produs cultural deosebit, sub forma unui festival de film studențesc. De menționat este faptul că inițiatorul festivalului a fost membru al celebrei Trupe de Teatru AICI Constanța, un brand puternic la nivel local care s-a transformat într-o forță la nivel național și a fost recompensat cu multiple premii la festivalurile de profil.Cele trei componente principale ale festivalului - Competiția oficială, Proiecțiile în afara concursului (OFF) și Evenimentele AFTER Fest - au oferit publicului peste 30 de scurtmetraje și lungmetraje, precum și trei Masterclass-uri de o importanță deosebită pentru studenți și liceeni:1. Stere Gulea: "Crafting Cinematic Excellence: Masterclass in Film Directing"2. Domnica Cîrciumaru: "Riding the Casting Wave: The Importance of the Casting Process"3. Cătălin Mitulescu: "From Script to Screen: Unveiling the Art of Filmmaking"Juriul festivalului a fost alcătuit din personalități de marcă din industria filmului:- Domnica Cîrciumaru - director de casting- Alina Cristea - critic de teatru și jurnalist- Cătălin Mitulescu - regizorPreședintele onorific al „SeaWave Film Fest” a fost nimeni altul decât maestrul Stere Gulea, personalitate de referință în cinematografia românească. Evenimentul a fost onorat de prezența invitaților speciali, precum Cătălin Saizescu - regizor/producator, Georgiana Saizescu - actrita, Magda Catone - actrita/regizor, Nicodim Ungureanu- actor, Ana Banica – artist plastic, Lica Gherghilescu - actor, Laurean Gherman - regizor, Tania Popa – actrita/regizor, Ioana Mandache - jurnalist, Valentin Coman – jurnalist/ producator cultural, Valentin Ispas - jurnalist, Victor Maxim – producator cultural, care au adus o contribuție valoroasă la atmosfera festivalului.„Trebuie să recunosc că am fost extrem de plăcut surprins să văd câți tineri au răspuns apelului nostru, atât în ceea ce privește creația, cât și organizarea. Vreau să le mulțumesc încă o dată voluntarilor noștri minunați, precum și partenerilor - UARF, UMC și Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Mulțumesc și tuturor participanților, invitaților și sponsorilor care au contribuit la realizarea unui eveniment de succes. De asemenea, vreau să menționez că ne-am apucat deja de organizarea celei de-a doua ediții. Vom face cunoscută, în timp util, platforma pentru înscrierea voluntarilor și a participanților, iar pentru viitor avem pregătite multe surprize. Mulțumesc tuturor pentru dedicare și energie,” a declarat cu entuziasm Alexandru Stavrositu, directorul festivalului „SeaWave Film Fest”.Festivalul SeaWave Film Fest și-a demonstrat succesul în prima ediție, promițând să devină o tradiție remarcabilă în peisajul cultural constănțean și național. Urmează cu nerăbdare cea de-a doua ediție și multe alte evenimente speciale pentru pasionații de film și tinerii talentați din România.