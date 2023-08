Nu ştiţi unde să vă relaxaţi? Se dă startul Festivalului „SeaWave Film Fest”, pe plaja Gaia din Constanţa

Începând de joi, 24 august, până miercuri, 30 august, sunteți invitați pe Plaja „Gaia”, din Constanţa, la Festivalul de Film Studențesc „SeaWave Film Fest”. Intrarea este liberă, iar organizatorii invită pe toţi iubitorii producţiilor marelui ecran, dar şi experimentelor, să vină alături de ei. Festivalul conţine trei componente: în concurs, OFF şi AFTER Fest.La secţiunea „În concurs” participă 21 dintre cele peste 60 de scurtmetraje înscrise, iar câştigătorul va fi decis de juriul festivalului, format din Domnica Cîrciumaru, Alina Cristea, Cătălin Mitulescu. Alături de aceştia se va afla preşedintele onorific al „SeaWave Film Fest”, maestrul Stere Gulea. Menţionăm că pe parcursul evenimentului vor avea loc şi masterclass-uri, susţinute de invitaţii din lumea filmului.Celelalte două secţiuni, OFF şi AFTER Fest conţin o listă selectă de filme, precum şi o serie de producţii cinematografice surpriză.Potrivit directorului festivalului Alex Stavrositu, „SeaWave Film Fest” este un spaţiu dedicat studenţilor, aici, tinerii creatori putându-se exprima liber, comunica, regăsi libertatea de a împărtăşi şi curajul de a afirma. Evenimentul devine astfel, în premieră pentru studenţi, şi nu numai, un hub cultural cinematografic, cu tot ceea ce presupune acesta: filme, întâlniri cu nume marcante din industria românească de film, masterclas-uri şi ateliere de actorie, regie, scenografie, filmare, light design, montaj, producţie, scenaristică etc.