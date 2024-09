Primii 300 de copii din sate dobrogene au fost sprijiniți să își continue studiile

Ierarhul Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a binecuvântat copii din mediul rural și le-a oferit ghiozdane complet echipate.Este al cincilea an consecutiv când biserica „Sfântul Vasile cel Mare” desfășoară, cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, campania de distribuire a 450 de ghiozdane complet echipate, dar și foarte multe dulciuri către preșcolarii și elevii defavorizați din satele constănțene: Vadu, Istria, Gura Dobrogei, Palazu Mic, Oituz, Sibioara, Săcele si Tariverde.Inițiatorul și coordonatorul proiectului este preotul Jean Ion, slujitor al parohiei și Consilier Social-Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului, care a vorbit despre necesitatea proiectului: „an de an pentru mulți copii începutul școlii reprezintă o mare sărbătoare pentru care se pregătesc și se îmbracă frumos, fiind fericiți și mândri de noul lor ghiozdan, plin cu emoții frumoase. Din păcate avem zeci, chiar sute de copii din mediul rural, în județul nostru, care nu au cu ce merge la școală, din lipsa mijloacelor financiare ale familiei din care provin.În acest sens, venim cu darul acestor ghiozdane complet echipate, dar și cu foarte multe dulciuri, spre a dărui cele necesare unei educații firești și de a sprijini 450 de copii să continue studiile.”Până acum parohia „Sfântul Vasile” Constanța a venit în sprijinul a peste 1400 de copii, în edițiile trecute. În acest an, numărul copiilor defavorizați ajutați, de la sate, va ajunge la 1850.