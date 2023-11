Primii artiști confirmați la Untold Dubai

UNTOLD, primul mega festival de muzică din Dubai, anunță primul val de artiști care vor ajunge în orașul viitorului, în perioada 15-18 februarie 2024. La cel mai mare eveniment muzical al anului, UNTOLD Dubai, pe cele cinci scene ale festivalului vor urca peste 100 de artiști, cele mai mari nume din industria muzicală internațională.







Ellie Goulding, Bebe Rexha, Major Lazer Soundsystem, G-Eazy și cei mai apreciați DJ ai lumii: Armin van Buuren, Hardwell, Don Diablo, Paul Kalkbrenner și Timmy Trumpet fac parte din primul anunț de artiști pentru UNTOLD Dubai.







Când spui Ellie Goulding, primul lucru care îți vine în minte e acea voce, cu un timbru special, cu care și-a cucerit fanii încă de la debutul său din 2009, când lansa single-ul „Under The Sheets”. Cel mai recent album, „Higher Than Heaven”, lansat la finalul lunii martie, a fost inclus de publicația Rolling Stone în lista celor mai bune albume din acest an. Ellie Goulding este implicată activ în campanii sociale, în promovarea conștientizării schimbărilor climatice și sprijină comunitatea LGBTQ+. Artista a fost premiată în cadrul Attitude Awards, a luat premiul Global Leadership, iar în 2022 a fost numită „Omul Anului” de către Fundația Națiunilor Unite.







Bebe Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală. Colaborarea cu David Guetta pentru ,,I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și un trofeu la categoria ,,Best Collaboration”. Artista din Statele Unite a avut colaborări de succes cu Nicki Minaj, G-Eazy sau Martin Garrix. Colaborarea cu Doja Cat pentru ,,Baby I’m Jealous” a fost recompensată cu Discul de Aur. Noul album ,,BeBe” include piese dance și colaborări cu Snoop Dogg, David Guetta și o colaborare cu Dolly Parton.

Major Lazer este un proiect de muzică electronică format din Diplo, Jillionaire și Walshy Fire. Bazele acestei colaborări unice au fost puse de DJ-ul şi producătorul american Diplo, iar ca stil, muzica trupei este o fuziune de genuri între reggae și dancehall, cu elemente din dance și electro house. Publicația americană Billboard a inclus proiectul Major Lazer în clasamentul celor mai buni 100 de artiști din spectrul dance.







G-Eazy își descrie stilul muzical ca fiind o combinație între cultura anilor 50 și sound-ul rap-ului contemporan. Pentru a atinge succesul de care se bucură, G-Eazy și-a vândut tot și s-a apucat de muzică. Single-ul ,,Me, Myself & I”, un featuring cu Bebe Rexha, a ajuns în Top 10 în Billboard Hot 100, clasamentul oficial al Statelor Unite, iar pe Spotify single-ul a depășit 1,8 miliarde de ascultări.







Liga DJ-ilor profesioniști completează lineup-ul primei ediții UNTOLD Dubai, Armin van Buuren, Hardwell, Don Diablo, Paul Kalkbrenner și Timmy Trumpet sunt primele nume confirmate de creatorii UNTOLD.







Dubai, un oraș cosmopolit și extravagant, va fi gazda ideală pentru UNTOLD, un festival care continuă să captiveze fanii din întreaga lume. Cu un lineup stelar, în care sunt incluși peste 100 dintre cei mai mari artiști și DJ ai lumii, UNTOLD Dubai este pregătit să scrie un prim capitol memorabil în universul muzicii, plin de experiențe uimitoare.







UNTOLD, festival recunoscut la nivel mondial pentru show-urile uluitoare și producțiile vizuale impresionante, își va face debutul în Orientul Mijlociu, în faimoasa locație EXPO CITY DUBAI.