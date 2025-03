Primul oraş din România care a montat defibrilatoare mobile în școli

Acordarea primului ajutor rămâne în ţara noastră, în continuare, o mare necunoscută, care de foarte multe ori se transformă în adevărate tragedii. Anual, peste 70.000 de oameni mor din cauză că nu primesc la timp primul ajutor. Astfel, Oradea devine primul oraș din România cu o rețea de defibrilatoare mobile în școlile publice, iar avantajul cel mai mare este că vor putea fi folosite chiar și de persoanele care nu au o pregătire medicală riguroasă. Deşi cele 15 aparate vor fi montate în şcoli, întreaga comunitatate se va putea folosi de ele.

Un astfel de defibrilator a fost montat la un liceu din Oradea, iar profesorii și elevii au participat cu mare interes la instructajul de folosire a noului aparat, care poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte, relatează observatornews.ro "Adevărul e că doar în momentul în care participi la astfel de cursuri de instruire îţi dai seama cât de mult îţi lipsesc şi cât de mult ai nevoie de ele", a declarat Luminița Hegyes, profesoară.

Fiecare defibrilator a costat 4.350 de lei







"Am înţeles multe lucruri, am învăţat multe lucruri şi pentru mine au fost multe noutăţi", a declarat Bogdan Karoi, profesor. Aparatele dau comenzi vocale, care îndrumă utilizatorul cum să le folosească. "Ne-am gândit că am putea investi în societate, în copiii noştri şi în viitorul nostru. Aparatul în sine recunoaşte ritmurile cardiace şi oferă pacientului în stop cardio-respirator o şansă în plus la viaţă", a declarat Kis Balasz, inițiatorul proiectului.