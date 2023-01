Proiect cultural de 980.000 lei din fonduri europene organizat la Constanța de Asociația Culturală Georgiana Rusu

Asociația Culturală Georgiana Rusu organizează, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, proiectul „Khetanes – Împreună”, destinat promovării culturii comunității rome din județul Constanța. Finanțarea de aproape 200.000 euro din granturi S.E.E. (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) a fost obținută în cadrul apelului de proiecte „Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă”, organizat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, prin programul RO-CULTURA. Parteneri sunt Asociația „Centrul pentru Incluziune Socială – Regiunea S-E” (România) și Asociația Concordia Oslo (Norvegia).„Incluziunea romilor reprezintă o prioritate publică la nivel european, național și local, nevoia promovării culturii rome și necesitatea conservării patrimoniului cultural imaterial al romilor fiind deziderate asumate prin documente strategice și programatice. În acest context, obiectivul proiectului „Khetanes - Împreună” vizează dezvoltarea unui concept de antreprenoriat cultural destinat promovării culturii rome prin intermediul a 7 activități de creație contemporană în care vor fi implicați în mod activ etnici romi din județul Constanța. Proiectul urmărește totodată să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la Consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare - Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Statele Beneficiare”, a declarat Georgiana Rusu, manager de proiect.Proiectul presupune 7 categorii de activități de creație contemporană prin intermediul cărora tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, portul tradițional și limba comunității rome din județul Constanța vor fi promovate în rândurile publicului larg: un spectacol de teatru muzical, un spectacol de teatru de păpuși, variantele video ale celor două spectacole, o expoziție de fotografie, o expoziție de pictură și un film documentar. „Khetanes – Împreună” va facilita accesul la cultură pentru 2.000 de cetățeni romi din zone defavorizate ale județului Constanța prin asigurarea participării acestora ca spectatori la cele 10 reprezentații ale spectacolului de teatru muzical și la cele 30 de reprezentații ale spectacolului de teatru de păpuși precum și la expoziția de pictură și expoziția de fotografie. 10 persoane de etnie romă își vor dezvolta competențe specifice artei dramatice, urmând să facă parte din distribuția spectacolului de teatru muzical. 18 locuri de muncă vor fi create în cadrul proiectului, iar 2.000 de persoane de etnie romă vor fi vizate de măsuri de capacitare, la activitățile artistice offline și online urmând să participe peste 5.000 de spectatori.Activitățile vor beneficia de contribuția partenerului din România, Asociația „Centrul pentru Incluziune Socială – Regiunea S-E”, organizație a cărei activitate este dedicată sprijinirii comunității rome din județul Constanța precum și de sprijinul partenerului din Norvegia, Asociația Concordia Oslo, care va contribui la managementul proiectului și va oferi consultanță de specialitate în implementarea celor 7 activități de creație contemporană. Teatrul de Stat Constanța este colaborator în organizarea activității „spectacol de teatru muzical”.Detalii proiect „Khetanes - Împreun㔕 Apel de proiecte: Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă• Promotor de proiect: Asociația Culturală Georgiana Rusu• Parteneri de proiect: Asociația „Centrul pentru Incluziune Socială – Regiunea S-E” (România), Asociația Concordia Oslo (Norvegia)• Valoarea totală a proiectului: 980.000 lei (198.216,06 euro)• Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 980.000 lei (198.216,06 euro)• Durată: 12 luni (1 ianuarie – 31 decembrie 2023)• Locație de implementare: Constanța (România)• Website: www.khetanes-impreuna.ro• Facebook: Khetanes - ÎmpreunăGranturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.RO-CULTURE Programme is implemented in Romania by the Ministry of Culture through the Project Management Unit. The Programme aims at strengthening social and economic development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The total budget amounts to almost 34 million EUR. For more details access: www.ro-cultura.ro.Asociația Culturală Georgiana Rusu este cel mai activ operator cultural independent din Dobrogea, cu un portofoliu de 38 de proiecte culturale, realizate exclusiv din fonduri nerambursabile atrase în urma participării la diferite apeluri de finanțare: 24 de proiecte cu finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.), 11 proiecte cu finanțare de la Primăria Constanța și 3 proiecte cu finanțare de la Consiliul Județean Constanța. Toate activitățile culturale ale proiectelor sunt gratuite pentru public. Fără excepție, cele 38 de proiecte au fost implementate și încheiate în condiții optime din punct de vedere organizatoric, artistic, financiar și al impactului obținut. În cele 38 de proiecte, A.C.G.R. a avut 44 de parteneri și a colaborat cu peste 800 de persoane fizice și 50 de persoane juridice, la activitățile culturale participând în total peste 350.000 de persoane. Valoarea totală a proiectelor organizate: 6.514.050 lei (finanțări nerambursabile obținute: 5.770.903 lei, contribuție proprie a asociației: 743.147 lei).