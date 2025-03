Reabilitări cu noroc! Șantierele liceelor ”Tomis” și ”Eminescu” nu au determinat strămutarea elevilor

Cu tencuiala căzută, pline de crăpături, cu mobilierul uzat sau distrus și încremenite în timp. Așa se prezintă multe dintre unitățile de învățământ din municipiul Constanța, care nu au mai fost reabilitate sau modernizate de zeci de ani. Administrația locală a pus piciorul în prag și, cu ajutorul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a demarat deja valul renovărilor în nu mai puțin de 22 de școli, licee și grădinițe, care se vor alinia celor mai înalte standarde educaționale.Dotarea școlilor, liceelor și grădinițelor constănțene se va realiza prin intermediul unui alt proiect PNRR – Componenta 15 – Educație. În completarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, municipalitatea a alocat și bani din bugetul local pentru a acoperi alte lucrări neeligibile în proiectele cu fonduri europene, dar și alte nevoi ale unităților de învățământ.„Decizia mea a fost când plecăm din școli să nu mai fie nevoie să ne întoarcem să contribuim și noi cu sume care nu sunt eligibile pe proiectul european pentru lucrări care sunt necesare, de așa manieră încât, repet, când am ieșit din școală să nu ne mai întoarcem… În momentul de față avem 11 unități de învățământ finalizate, în execuție fizică cu schelele pe ele șapte școli, avem demarate achiziții de execuție de lucrări pentru 17 și mai avem în stadiu de proiectare încă 13 și de asemenea proiecte incluse în ceea ce se cheamă ELENA, un modul al lui POR 2021-2027 mai sunt 13. În total, toate fondurile pe care le vom cheltui pentru reabilitarea acestor școli, așa cum sunt prevăzute în contractele de finanțare, înseamnă aproape 700 de milioane de lei”, a declarat Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța.La Liceul „Tomis” se plăteau utilități de care nu beneficiauSuntem pe șantierul Liceului Tehnologic „Tomis” din Constanța și nimic nu mai aduce cu vechea unitate de învățământ. Schelele au fost montate deja pe exterior, iar clădirea este izolată termic, iar fațadele refăcute. Constructorii lucrează de zor și la interior, în cele 40 de săli de clasă. Fiecare încăpere a fost reabilitată, rețelele de distribuție, instalațiile electrice, sanitare și termice au fost înlocuite și s-a instalat și un sistem modern de alarmare și stingere a incendiilor, conform normativelor în vigoare. Lucrările demarate de municipalitate, cu ajutorul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență erau imperios necesare spun directorii unităților de învățământ, căci cele mai multe dintre clădiri sunt degradate.„Suntem bucuroși că suntem într-un stadiu în grafic, ca să nu zic avansat, sunt tencuielile realizate, cum observați, cablurile pentru sursa de energie electrică sunt trase în aproape toată școala, iar țevile pentru instalația termică de asemenea sunt realizate. Chiar în anumite săli de clasă s-au montat și calorifere. Suntem bine, mai avem șapele… Liceul este fondat în 1930 și nu s-a mai intervenit de vreo 50, 60 de ani. Ploua, deci toată infrastructura asta era cu probleme, chiar nu se mai putea, dacă nu se intervenea cel puțin de sus cu acoperișul și partea de jos, grupuri sanitare, asupra parchetului, încălzirea care nu mai făcea față. Practic, plăteam utilitățile, dar erau înfundate țevile, caloriferele, trebuia intervenit neapărat”, a precizat prof. Rodica-Tatiana Pînzaru, directorul Liceului Tehnologic „Tomis” din Constanța.Lucrările de modernizare a unităților de învățământ din municipiu sunt complexe și deloc ușoare și urmăresc să asigure un mediu educațional de înaltă calitate, conform standardelor europene.„În momentul de față, ca procentaj, eu zic că suntem undeva pe la 40%. Am făcut demolare, am făcut pe partea de electrice trasee, partea de sanitare termice la nivel de trasee, urmează acum să turnăm șapele, pereții din ce se observă s-au finisat 80%, urmează să se dea și lavabila și bineînțeles fiecare clasă o să aibă o anumită cromatică… La exterior începem cu termosistemul cu vată bazaltică de 15 mm și băieții au început să monteze atât schelele și să dea drumul la aceste operațiuni”, transmite Mihai Drăcea, șef de șantier la Liceul Tehnologic ”Tomis”.Dacă în alte situații, directorii au fost nevoiți să găsească, împreună cu Primăria și Inspectoratul Școlar Județean Constanța alte spații, potrivite pentru desfășurarea cursurilor, iar elevii să fie relocați în alte unități de învățământ, în șantierul de la Liceul „Tomis” nu este cazul. Aici, conducerea a reușit să asigure actul educațional în clădirile ce aparțin unității de învățământ, precum cea în care a funcționat Liceul Internațional de Informatică.„Ne aparține clădirea C10, în care a funcționat Liceul Internațional și ne-am mutat cu toții acolo. Am eliberat o aripă, după Crăciun ne-am mutat și cu celelalte clase și în acest moment funcționăm la Liceul Internațional. Mai avem și niște laboratoare în internat, ne-am strâns așa astfel încât să încăpem și să funcționăm conform graficului și orarului”, a precizat prof. Rodica-Tatiana Pînzaru, directorul Liceului Tehnologic ”Tomis” din Constanța.„Era absolut necesară o astfel de amplă reabilitare”Ne mutăm pe un alt șantier, cel al Colegiului Național „Mihai Eminescu”. Aproape un an de zile a fost nevoie pentru ca Ministerul Culturii să emită avizul necesar pentru ca lucrările să poată începe, deși Primăria Constanța predase constructorului lucrarea încă din ianuarie 2024. Asta pentru că, sub Colegiul Național „Mihai Eminescu” există primul mormânt pictat descoperit în Dobrogea. Proiectul de reabilitare vizează transformarea imobilului într-un spațiu modern, sigur și eficient, conform standardelor actuale de educație și siguranță.„Reabilitarea Colegiului nu s-a făcut niciodată în totalitate, pe toate cele trei corpuri de clădire, care sunt construite în ani diferiți. Fiind și monument istoric încadrat în clasa A, atunci toate aceste lucrări capătă o importanță și mai mare și se rezolvă și mai greu, cu mai multe procedee care trebuie să fie în conformitate cu legislația în vigoare. Și așa cum vă spuneam, era absolut necesară această lucrare… Au fost și infiltrații și fisuri în ziduri, ea a fost reparată și reparații s-au întâmplat, dar sunt reparații curente. Nu a fost o reabilitare amplă, cum este aceasta, care era absolut necesară și la final va fi ceea ce trebuie, adică o clădire reabilitată, consolidată și care să ofere o școală în siguranță elevilor noștri”, a transmis Bianca Ibadula, directorul Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Constanța.Pe lângă izolarea și reabilitarea structurală, lucrările cuprind și înlocuirea tâmplăriilor, refacerea trotuarelor, bordurilor și montajul balustradelor, precum și hidroizolația teraselor și aticelor, dar și montajul sistemului de preluare a apelor pluviale.Din fericire, șantierul în desfășurare de la Colegiul „Mihai Eminescu” nu a afectat calendarul educațional, elevii continuându-și studiile în unitatea de învățământ. Elevii de clasa a XI-a însă, prin rotație, au fost relocați în trei containere duble, unde vor învăța până pe 20 iunie, informează conducerea Colegiului.Printre unitățile școlare care beneficiază de reabilitare prin PNRR – Valul Renovării amintim Școala Gimnazială nr. 23, Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Poveștilor”, Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” sau Școala Gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu”.Alina GÂJU