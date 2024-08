Recordul din istoria Corului Madrigal s-a scris la SEAS 2024

Cu certitudine, despre valul de telespectatori care a acoperit plaja la răsărit, pe 15 august, când Corul Madrigal a susținut primul spectacol în cadrul agendei Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului se va mai vorbi multă vreme.Miile de oameni, sosiți pe Plaja ZooM încă de la 5 dimineața, în ziua de Sfântă Mărie, au trăit deplin unul dintre cele mai spectaculoase și puternice evenimente ale verii pe litoral, salutat din largul mării de partenerii de la Garda de Coastă. Spectacolul și implicarea publicului au fost amplu preluate și împărtășite, atât de comunitate, cât și pe canalele media.Trei zile la Constanța, o premieră, trei evenimente aflate la a doua ediție și peste 10.000 de spectatori, acesta este bilanțul de turneu al echipei Madrigal – Cantus Mundi, formată din 100 de profesioniști, 400 de copii coriști și 30 de voluntari.Dintr-o statistică transmisă de reprezentanții Corului Madrigal, am reținut faptul că 10.000 de spectatori entuziaști au participat la faimoasele concerte dirijate de Anna Ungureanu, desfășurate în perioada 15 - 17 august 2024, în cadrul SEAS - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului 2024. În fapt, celor 4.000 de participanți la concertul „Madrigal la răsărit” li s-au alăturat 6.000 de persoane care au participat la cele trei spectacole susținute de Corul Madrigal, atât la bordul corabiei Madrigal, ancorate pe Plaja ZooM, cât și la Delfinariul din Constanța.Peste 4.000 de persoane au fost prezente la concertele copiilor din Cantus Mundi, alături de Alexandra Ușurelu, Taxi și VUNK.394.500 de persoane au urmărit transmisiunile online și relatările de la evenimente pe paginile de social media ale Corului Madrigal și Cantus Mundi.„Madrigal nu putea lipsi din peisajul cultural al acestei veri în Constanța! Împreună cu echipa Corului am gândit un program astfel încât Madrigal să fie extrem de prezent și să îmbogățească din punct de vedere cultural tot ce se întâmplă aici. Ca organizatori, suntem foarte mândri că am putut să avem Corul Madrigal în Stagiunea Estivală, iar acest parteneriat este pentru noi o mare onoare și o mare bucurie”, a declarat Erwin Șimșensohn, directorul general al Teatrului de Stat Constanța și organizator SEAS.De asemenea, managerul Corului Madrigal, Emil Pantelimon, a declarat că Madrigalul la malul mării a devenit deja tradiție, „iar acest lucru îl resimțim puternic și cu mare bucurie și responsabilitate. Faptul că la răsărit au venit peste 3.000 de oameni, iar câteva sute nu au putut ajunge la scenă din cauza ambuteiajelor și străzilor blocate încă din zori în anticiparea evenimentului, este semnul cel mai bun ca „ne facem bine!”. Potențialul este unul foarte mare și încă foarte puțin exploatat, iar entertainment-ul se poate transforma în educație culturală, chiar pe litoral! Cultura în vacanță, când mintea, sufletul și fizicul sunt relaxate, își produce efectul cel mai bine și creează vibrații în cel mai puternic mod posibil - atinge, înnobilează, armonizează și crește. Madrigalul si Cantus Mundi nu se vor opri din a susține visul SEAS și al lui Erwin Șimșensohn de a aduce titlul de Capitală Culturală Europeană la Constanța”.