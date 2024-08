Pentru al doilea an consecutiv, concert Cantus Mundi Fest, pe plajă

Joi, 15 august 2024, începând cu ora 19:00, Madrigal și Cantus Mundi se întâlnesc cu publicul de pe litoral la seria de concerte Cantus Mundi Fest pentru al doilea an consecutiv.Evenimentul se desfășoară pe ZooM Beach (plaja „3 Papuci”) din Constanța și îi aduce la bordul corabiei Madrigal, ancorată chiar pe plajă, pe unii dintre cei mai iubiți artiști, alături de sute de copii din corurile din Cantus Mundi, sosiți din toată țara.Participă corurile: Resurrectio - Moinești, dirijor Gabriela Biea; Corul Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu - Oradea, dirijor Nicoleta Țâmpu; Allegro - Brașov, dirijor Constantina-Ionela Gheorghică; Zumzărici - Lanurile, jud. Brăila, dirijor Simona-Mădălina Florea; Corul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” - Brăila, dirijor Aliana Ionescu; Magic Music SPA (coruri reunite) - București, dirijor Angelica Baciu; Fantezia Lunii - București, dirijor Renata Petrică; Vocea Copilăriei - București, dirijor Crăița Ghilerdea; No Name - București, dirijor Del Vasilache; Galacteea - Mangalia, dirijor Andreea Rusu; Flori de mai - Todirești, jud. Iași, dirijor Oana Damaschin; OMIS - Pantelimon, jud. Ilfov, coordonator Florin Toropoc; Rogvaiv - Suceava, dirijor Ioana Ștefania Simian; Corala Nihil Sine Deo a Parohiei - Dăeni, jud. Tulcea, dirijor Pr. Alexandru-Octavian Balaban; Moderato - Jijila, jud. Tulcea, dirijor Dascălu Georgeta; Unirea - Focșani, dirijor Ana-Maria Rusu; Cântăreții veseli - București, dirijor Silvia Maxim; Voci Cristaline - Râmnicu Sărat, dirijor Nicu Sorin Mustățea.Evenimentul este organizat de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Programul Național Cantus Mundi și se desfășoară în cadrul SEAS - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, ediția a III-a, iulie - septembrie 2024, Constanța.Accesul spectatorilor este liber, începând cu ora 18:00.