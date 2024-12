Școala din Țepeș Vodă, transformată din ruină în muzeu

La aproape o oră distanță de mers cu mașina de Constanța, se află satul Țepeș Vodă, comuna Siliștea. O comunitate mică, dar cu oameni implicați și păstrători de tradiții. În centrul localității, găsim școala veche a satului, la construirea căreia a participat și Gheorghe Ionașcu, nume de care se leagă nașterea satului Țepeș Vodă. Zeci de generații au ieșit de pe băncile școlii, însă clădirea a fost la un pas să ajungă o ruină, după ce în Siliștea s-a construit o unitate nouă de învățământ, iar Ministerul Educației a decis ca toți copiii să fie relocați aici. Și pentru că oamenii locului nu și-au dorit ca școala să rămână în paragină, au transformat-o într-un inedit muzeu și totodată, un centru educațional pentru copii.











”Școala a intrat într-un proiect de modernizare și s-a încercat a se călca pe urmele unui after school. Nu trebuie luat ca atare after school, tradus ca obiect, știm foarte bine că paleta de after school este foarte largă. Nu rămânem doar la dormit, făcut tema și altele, ci se pot face activități și asta ne și dorim să facem aici, activități extracuriculare, de îndemânare, fel și fel de centre și așa mai departe. Și la un moment dat am încercat să o transformăm și într-un muzeu, ceea ce se vede încă de la intrare, și să mergem pe anumite întâmplări din istorie”, a declarat Alexandru Ionașcu, manager Centru Educațional Țepeș Vodă.





Încă de la intrarea în muzeu descoperi frânturi de istorie, iar fiecare încăpere spune o poveste a locului.









”În colț avem un război de țesut. Importanța lui este dată din două puncte de vedere. Ca vechime și prin modul cum este realizat, pentru că este realizat manual. Nu este complet, lipsesc ceva piese. El este donat de o rudă a familiei Vintilă, doctorul Vintilă și Sevastița, care formează muzeul de la Topalu. Deci au aparținut unei doamne din familia Vintilă războiul și lada de zestre expusă deasupra. Avem adunate totodată de prin sat, de la bătrâni, țesături, fel și fel de unelte și din perioada interbelică, char și ceva mai vechi”, a mai explicat Alexandru Ionașcu, manager Centru Educațional Țepeș Vodă.







Activitățile extrașcolare desfășurate de copii în cadrul școlii-muzeu



Școala-muzeu cuprinde și o sală de anatomie umană, unde regăsim instrumentar medical ortopedic și stomatologic, o istorie a seringii, dar aflăm și povestea medicului Bița Drăghici, primul medic ecografist din județul Constanța.





”Avem foarte mult instrumentar pe ortopedie, proteze de șold, plus ceva planșe legate de corpul uman și personalități care au marcat și au avut un punct de vedere de spus pentru medicina și istoria medicinei în România. Pe mijloc, am reprezentat celebrul Decret 1966 cu o masă de obstetrică-ginecologie în care știm foarte bine că întreruperea de sarcină a fost interzisă”, susține Alexandru Ionașcu, manager Centru Educațional Țepeș Vodă.





Continuăm vizita cu o altă sală plină de exponate din perioada comunistă, de la bibelouri, la carpeta de perete, cărți și jucării pentru copii sau telefonul cu disc ce stârnesc nostalgii. Un alt loc special și pe placul celor mici este camera de biologie, unde găsim mai multe animale vii, de la veverițe, la porcușori de guineea, iepuri, pești și broaște țestoase. Iar copiii învață cum să le îngrijească.











”Ne și implicăm. În weekend, mai strâng câte o grupă de copii, schimbăm apa la pești, facem niște activități creative. Mulți dintre copii și-au luat și acasă, facem tot felul de schimburi”, a mai povestit managerul.





Ieșim din camera de biologie și pășim în sala de istorie, o încăpere tezaur, gândită pe epoci. Avem perioada neolitică, antică, medievală, cele două războaie și contemporan. Tot pe simezele muzeului stă la loc de cinste poza lui Gheorghe Ionașcu, erou în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.





În muzeu regăsim și documente din perioada comunistă, din arhiva școlii, o colecție de ziare și reviste, timbre, precum și cutii de chibrituri. Școala muzeu este în fond un centru educațional, unde tinerii își pot identifica și dezvolta aptitudinile.











”Astăzi copiii, adolescenții nu înțeleg dacă pot să aibă o meserie în zona tehnică și atunci îi ajutăm cu cluburile tehnice. Nu înțeleg dacă ar putea să aibă o meserie din zone soft cum ar fi de exemplu profesor de istorie. Ar trebui să participi la mai multe cluburi ca să înțelegi dacă menirea ta este în zona respectivă sau, de ce nu, ghizi turistici, ghizi pentru zonele naturale frumoase ale Dobrogei. Nu în ultimul rând, așa ca să dau un exemplu ca să înțelegem mai bine ceea ce ne dorim noi și ce înseamnă pentru noi dezvoltarea, clubul de Istorie va aduce și va capta informația istorică din zona Dobrogei pe care o va transmite clubului de scriere creativă, care va oferi povești către clubul de ghizi turistici, astfel încât la final cel care vizitează zona sub îndrumare specializată să primească informație coerentă nu numai din zone faptice, ci și din zone de povești și zone ale culturii noastre”, a spus Ciprian Lepădatu, director AFCT.





Iar copiii sunt încântați de activitățile extrașcolare pe care le desfășoară în cadrul școlii muzeu.











”Ideea este să descoperim în fiecare copil potențialul adevărat și ceea ce le place, de aceea încercăm la nivelul primar și gimnazial, atât timp cât sunt elevii noștri, să le descoperim adevăratele calități, astfel încât să nu mai fie frustrați dacă eu nu mă descurc la matematică înseamnă că nu o să mă descurc niciodată, nu e adevărat. Dacă nu ești bun la matematică poate ești un bun fotbalist, sau poate nu ești bun la fotbal, dar ești foarte bun la pictură. Sau încercăm să dăm o direcție și să ieșim din tiparele școlii, de aceea căutăm să facem activitățile în cadrul acestei anexe a școlii și am amenajat spațiile cât mai nonformal posibil astfel încât ei să se simtă foarte relaxați”, a spus și Adriana Ionașcu, director Școala Siliștea.





Toți cei care trec pragul muzeului au parte nu doar de o lecție de istorie, ci de o adevărată experiență culturală.





Pe lângă lecția de istorie, vizitatorii au parte și de activități recreative, în cadrul cărora își pot descoperi pasiuni și abilități pe care să le dezvolte în viitor. Am ajuns și noi la Țepeș Vodă și vă prezentăm un material realizat alături de reprezentanții muzeului.