Semnal de alarmă! Prea mulți elevi se "pierd" din clasa pregătitoare până la admiterea în liceu

Conform datelor puse la dispoziție, dintre cei 7.197 elevi intrați în școală acum nouă ani: 1.094 nu se regăsesc între cei înscriși la Evaluarea Națională. În procente, aceasta înseamnă 15,2% din cei intrați împreună în clasa pregătitoare. De asemenea, 100 au fost înscriși la Evaluarea Națională, dar nu au susținut probele, respectiv 1,39% din generație, în timp ce 1.570 au medii sub 5 la aceeași Evaluare Națională, respectiv 21,81% din generație.











Toate procentele sunt calculate raportat la numărul celor intrați împreună pe porțile școlii. Însumând procentele de la fiecare prag, vom ajunge la 38,4% rată a insuccesului la nivel de promoție.



Factorii care stau la baza pierderilor de elevi… pe traseu





Diferența dintre numărul elevilor înscriși la Evaluarea Națională și cel al celor care au susținut probele la Evaluarea Națională a atras atenția opiniei publice și factorilor de decizie, iar o parte din factorii care stau la baza acestor pierderi la final de gimnaziu reclamă analiză și intervenție pe termen scurt și mediu.





Pe de o parte, diferența se poate explica prin situațiile de corijență sau repetenție. În acest an, înscrierile la Evaluarea Națională au avut loc în perioada 11-14 iunie, iar cursurile elevilor de clasa a VIII-a s-au încheiat pe 14 iunie. Putem observa că în acest an a apărut o desincronizare între instrumentele metodologice - cadrul metodologic mai vechi, dar aplicabil și în acest an, dispunea înscrierea automată la Evaluarea Națională doar pentru absolvenții clasei a VIII-a, dar calendarul Evaluării Naționale 2024 a lăsat loc și pentru astfel de cazuri în care înscrierile au inclus și elevi a căror situație școlară ulterior clarificată a fost de corijență sau repetenție.





Pe de altă parte, diferența include elevii cu cerințe educaționale speciale care au urmat programa învățământului special sau au beneficiat de adaptări curriculare (indiferent dacă au învățat în școli de masă sau speciale). Acești elevi sunt și ei automat înscriși, dar susțin Evaluarea Națională doar la cererea expresă a părinților sau reprezentanților legali. Iar astfel de cereri nu sunt înaintate în toate cazurile, mai ales în condițiile în care adaptările disponibile pentru acești elevi țin doar de condițiile de examen, nu și de subiecte.











În final, o mică parte a celor care nu s-au prezentat la examen este reprezentată de elevii olimpici cu rezultate deosebite (care au locuri asigurate în liceele dorite, fără a trebui să susțină Evaluarea Națională).





În atare condiții, reprezentații organizației Salvați Copiii propun ca soluții coordonarea calendarului înscrierilor la Evaluarea Națională cu structura anului școlar pentru elevii de clasa a VIII-a. Dar și monitorizarea incidenței corijențelor și repetenției (pentru a evita recurgerea abuzivă la aceste instrumente la nivelul clasei a VIII-a) și introducerea posibilității de adaptare a subiectelor la Evaluarea Națională în armonie cu adaptările curriculare de care beneficiază elevii cu CES.





În cazul județului Constanța, 38,4% dintre copiii înscriși în clasa pregătitoare acum nouă ani nu au obținut medii mai mari de 5 la Evaluarea Națională din acest an (raportându-ne la rezultatele finale, după contestații). Mai exact, Constanța a avut 7.197 elevi înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 și anul acesta, la Evaluarea Națională, 4.433 de elevi au obținut medii peste 5.