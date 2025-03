Sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a apărut primul număr pe 2025 al revistei ”Astralis”

Editura ASTRALIS anunță apariția Revistei trimestriale de cultură Astralis nr. 1 (25) / ianuarie – martie 2025 (în format tipărit), sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Director-fondator, redactor-șef – Camelia Pantazi Tudor, Editor-coordonator – Marian Nencescu.Prezentare acestui număr va avea loc în cadrul SALONULUI LITERAR ASTRALIS din data de 2 aprilie 2025 – la Centrul Cultural Mihai Eminescu din București.În primul număr din anul 2025, al cărui editorial – Eminescologia și „răscolirile” ei periodice – este semnat de Marian Nencescu, au publicat scriitori și jurnaliști din București și din multe județe ale țării, de peste Prut, din diaspora. Aceștia sunt (în ordinea publicării în cadrul rubricilor): Marian Nencescu, Ana Dobre, Mihaela I. Rădulescu, Maria Mânzală, Mihaela Roșu Bînă, Constantin Lupeanu, Rodica Bretin, Marina Costa, Issabela Cotelin, Ecaterina Chifu, Mihaela-Mariana Cazimirovici, George Dimitriu, Elena Lupșan, Bianca Timșa Stoicescu, Ilinca-Maria Sturza, Gabriela Stanciu Păsărin, Crina Decusară Bocșan, Doru Vișteanu, Evelyne Maria Croitoru, Daniela Gumann, Ada Nemescu, Daniela Gherasă, Boris Marian Mehr, Roxana Procopiescu, Costică Dogaru, Iuliana Dinu, Mariana David, Ion Bunescu, Florea Marin, Mihaela-Mariana Cazimirovici, Nicu Doftoreanu, Cornelia Șuhan, Daniela Albu, Magda Băcescu, Ștefan R. Apostol, Camelia Pantazi Tudor, Lucian Gruia, Catia Maxim, Geo Călugăru, Nicu Doftoreanu, Eugenia Duță, Nicolae Rusu (Moldova), Constantin Dragomir (Moldova), Dumitru Băluță (Moldova), Diana Sava Daranuța (Modova), Alexandru-Grigore Pisoschi, Veronica Pavel Lerner (Canada), Cleopatra Luca (Canada) Laura Schussmann (Germania), Elena Armenescu, Mihai Costin, Dan Străuți.Veți putea citi eseuri, având ca temă operele scriitorilor: Mihai Eminescu, Emil Brumaru, Grigore Vieru, Nicolae Breban. Vă veți delecta lecturând proză scurtă, poezie, teatru poetic, iar prin cronici și comentarii literare, veți fi incitați să citiți volumele: În ordine alfabetică, de Constantin Lupeanu, Iacov, de Cornel Victor-Drăghici, Magia aventurii Astralis, de Camelia Pantazi Tudor, Arte sub lupă. Cronici, portrete, mărturii, de Ștefan R. Apostol, Leo și Bunissima, de Cleopatra Luca, Lumini abisale, de Florian Laurențiu Stoica, Detectorul de durere, de Dan C. David, Cercul lui Euclențiu, de Issabela Cotelin, Transmigrație, de Pablo Maurette, Muzeul inocenţei, de Ohran Pamuk.Dorim să vă reamintim, prin publicarea unor creații, de scriitorii Ion C. Ștefan și Mihail Grămescu – plecați dintre noi.Totodată, vă recomandăm trei interviuri foarte atractive: Marian Nencescu în dialog cu Ecaterina Cîmpean, director-fondator Radio ProDiaspora; Camelia Pantazi Tudor în dialog cu jurnalista și scriitoarea Catia Maxim; Elena Armenescu în dialog cu exploratoarea contemporană Uca Marinescu.Spre finalul revistei, vă invităm să vizitați Muzeul de Artă Cluj Napoca și să vizionați filmul Maria Callas.În ultima rubrică, vă propunem să vă amintiți sau să vă informați despre câteva evenimente culturale deosebite: Prima ediție din anul 2025 a Salonului Literar Astralis, 22 ianuarie 2025; Salonul Național „Mihai Eminescu”; „Oameni de artă și cultură din Transilvania”, un nou proiect marca UZPR; realizarea Calendarului cultural unicat, 365 de români de succes; Expoziția temporară de goblenuri „Vestitorii primăverii, simfonia culorilor” de la Centrul Cultural „Reduta”, Brașov.