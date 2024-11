Gala Premiilor UZPR 2024. Ziarul "Cuget Liber" a primit recunoașterea longevității în presa scrisă românească

Luni, 18 noiembrie, în sala Teatrului „Ion Creangă” din București am fost martorii, dar și protagoniștii unor momente emoționante, în ciuda a ceea ce se crede despre jurnaliști, și anume că sunt niște... cerberi.





Având ca amfitrioni pe Sorin Stanciu, președinte al UZPR, și pe Ruxandra Săraru, membru al Consiliului Director al UZPR, președintele juriului de acordare a Premiilor, festivitatea a avut ca motto „Împreună scriem istoria clipei”.





„În această seară fac o reverență, cu sufletul deschis, către toți membrii noștri – și vreau să vă spun cu mândrie că celor 4.500 de membri pe care îi avea Uniunea noastră li s-au mai adăugat 500, ceea ce este un îndemn către colegii noștri de breaslă care nu ne sunt încă alături: veniți cu noi!”, cu aceste cuvinte a deschis evenimentul Sorin Stanciu.















La rândul său, Ruxandra Săraru a recunoscut că „sarcina juriului nu a fost deloc una ușoară – anul 2024 a fost unul special din multe puncte de vedere, mai ales prin faptul că se împlinesc 35 de ani de la Revoluția din 1989. Ne-am străduit să-i celebrăm pe cei mai buni dintre cei buni”.







„În ciuda crizei pe care o traversează, presa scrisă are viitor”





Festivitatea de decernare a celor mai prestigioase premii ale breslei s-a deschis cu tinerii viitori jurnaliști de la Liceul „Onisifor Ghibu” din Oradea, la categoria Jurnalism Școlar, după care Dan Constantin, vicepreședintele UZPR, a rostit un Laudatio pentru unul dintre cele mai longevive cotidiane românești – ziarul CUGET LIBER din Constanța: „Recunosc că sunt pentru prima oară singur pe scenă în fața unei săli. Am plăcuta misiune de a prezenta elogiile față de o publicație a presei scrise - ziarul «Cuget Liber». Dacă gândul premiaților pentru presa școlară era să facă un zgârie-nori, deja avem un zgârie-nori care are 80 de etaje. «Cuget Liber», cu cei 80 de ani de la apariția primului număr, o publicație de excelență în Dobrogea și cu rezonanță în circuitul național, merită cu prisosință acest premiu. Faptul că această publicație a reușit, în ciuda multor complicații, să-și păstreze vigoarea și să se mențină în rândul publicațiilor cotidiene arată că presa, deși scrisă, deși considerată în criză, are stabilitate, are tradiție și, probabil, mă gândesc cu speranță, are și viitor”.











Mulțumind președintelui UZPR filiala Dobrogea, Ioan Damaschin, pentru propunerea făcută în cadrul selecției din acest an a Galei jurnalismului de excelență în România, redactorul șef al ziarului „Cuget Liber“, Carmen Mocanu, a mărturisit că acest premiu este dedicat întregii echipe. „Este marele meu regret că nu se află în această seară pe scenă, alături de mine. Este o echipă minunată, care depune eforturi pentru ca adevărul să fie relatat în paginile ziarului zi de zi. Este singurul ziar care mai apare pe print în Dobrogea, în 16 sau 20 de pagini. Este efortul unei echipe dedicate, neobosite, care nu s-a dat bătută chiar dacă lupta noastră se duce și în online. Am reușit să păstrăm și printul și să sărbătorim cei 80 de ani de la prima apariție. Mulțumim juriului UZPR, care a fost convins că acest ziar este valoros și merită acest premiu”.













De altfel, întreaga seară a stat sub semnul valorii atât de necesare a presei într-o lume confruntată cu extrem de multe probleme care trebuie scoase în evidență, iar jurnaliștii au menirea de a determina să se întâmple ceva.



Discursuri-manifest





Nu a fost evitată nici criza prin care trece presa, în general, care este înlocuită de blogurile și vlogurile accesate de pe telefoanele mobile. Totuși, este o breaslă care are reprezentanți cu vechime, care au clădit ceea ce luni, 18 noiembrie, a constituit sărbătoarea presei românești. „De la începutul acestei gale am vorbit despre supraviețuire. Supraviețuirea unei pasiuni - și am văzut-o la elevii de la Oradea, am văzut-o prin supraviețuirea unui cotidian cum este «Cuget Liber» – 80 de ani apariție neîntreruptă, am văzut-o prin supraviețuirea jurnalismului de investigații și o vedem prin supraviețuirea unei dedicări”, a declarat Adrian Ursu, la momentul decernării premiului pentru management de presă directorului Radio România Actualități, Dan Preda.











De asemenea, în discursul său, Adelin Petrișor a vorbit despre cât de trist arată presa: „Din nefericire, presa nu arată bine și pentru că noi o facem să arate așa. Jurnalismul cetățenesc sunt convins că nu va putea lua locul jurnalismului adevărat, însă noi trebuie să arătăm chestia asta. Și cred că trebuie să punem un pic mai mult umărul – și asociațiile profesionale, dar și noi să le arătăm oamenilor că suntem credibili în continuare, că avem utilitate socială și că suntem relevanți. Sper să putem face asta împreună”.



Juriul UZPR a mai acordat următoarele Premii de Excelență:



Presa de investigație – Ziarul de Gardă – Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu, Rep. Moldova



Management de presă – Dan Preda



Carte despre profesia de jurnalist – Liviu Tofan



Fotojurnalism – Contantin Duma



Jurnalism radio – Ioana Brușten



Jurnalism TV – emisiunea Vorbește corect – Cristina și Radu Dănilă



Presa din diaspora – John Florescu



Jurnalism de război – Adelin Petrișor



Proiecte editoriale – Mona Lisa Popa (revista Longevity)



Campanii de presă – Alex Dima (ProTV)



Omagiu (Opera Omnia) – Florea Firan, Coman Șova

















Sursă video: mangalianews.ro

Ziarul CUGET LIBER a primit, în 2024, recunoașterea valorii sale istorice în presa românească și a longevității sale odată cu decernarea, luni, 18 noiembrie 2024, a premiului de excelență din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în cadrul unuia dintre cele mai așteptate și mai relevante evenimente pentru mass-media: Gala Premiilor UZPR 2024.