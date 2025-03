Teroarea șoarecilor din căminele studențești, de la Constanța. Marea deratizare, privită cu scepticism

Miercuri, 12 martie, am stat de vorbă cu câțiva studenți din aceste cămine, care ne-au relatat teroarea pe care o trăiesc de câteva luni din cauza prezenței șoarecilor în camerele lor. Și dacă, inițial, s-au temut să le vorbească pe grupul de WhatsApp colegilor, ca nu cumva să se facă de rușine, după primul anunț au început să curgă mesajele: aveți capcană de șoareci, aveți otravă? „Toți au crezut că e vreo glumă, la început! «Am crezut că vrei să ne sperii, ce frumos începem dimineața». După care au început să curgă poze și videoclipuri cu șoareci, pe grupul nostru. Cel mai recent l-am văzut duminică, când m-am întors de-acasă. Doar ce mă pusesem în pat și l-am văzut cum a ieșit de sub dulap și a intrat în baie. Am avut noroc că astfel l-am putut prinde, pentru că dacă ar fi intrat în cameră nu aveam nicio șansă. Problema este să nu intre prin dulapuri, să ne dea boli”, a povestit una dintre studente. În plus, ea ne-a arătat și ce capcane le-a adus un angajat al căminului. „Până acum am văzut că sunt date mesaje legate de prezența șoarecilor de la parter, la etajul II și IV. Camerele de la etajele I și II sunt rezervate pentru cazări vara, deci nu se poate spune că din cauza mizeriei făcute de noi au apărut rozătoare. Joi ne dau afară pentru 24 de ore, întrucât va avea loc o deratizare cu o firmă specializată”, a declarat studenta.







„Singura diferență este că acum se tem și de control”





O altă studentă ne-a povestit calvarul trăit anul trecut. „Eu stau la cămin de doi ani și anul trecut am avut o cameră oribilă. Se afla la demisol și nu puteam scăpa de gândaci, indiferent ce făceam, chiar dacă administrația a făcut mai multe dezinsecții, nu se schimbă nimic. Anul acesta m-am mutat într-o cameră mai bună și nu am probleme, însă tot mai mulți colegi, în ultima vreme, scriu pe grupul căminului că au șoareci în cameră și am și prieteni care mi-au arătat fotografii și video-uri cu ei. E programată o deratizare, însă nu cred că o să fie mai eficientă decât cele de până acum. Singura diferență este că se tem și de control. În multe camere condițiile sunt oribile și, considerând că prețurile s-au mărit anul acesta universitar, nu cred că se impunea majorarea”, a afirmat o altă studentă.











Dacă anul trecut studenții de la buget plăteau 250 de lei pe lună, iar cei de la cu taxă – 350 de lei, de anul acesta universitar, cei de la buget plătesc 350 de lei, iar cei de la taxă 500 de lei. Vara toți plătesc 500 de lei.





Pe de altă parte, traiul la comun a presupus dintotdeauna și riscuri, cum sunt cele de a te trezi cu gândaci sau rozătoare din cauza nesimțirii unor vecini certați cu ordinea. Dar dacă și în camere este precum peisajul din proximitatea căminului FN 2, nu poate decât să confirme că acolo unde nu este curățenie și dăunătoarele se simt în elementul lor. Pentru a ajunge cât mai repede la șoseaua principală, studenții traversează o scurtătură care s-a transformat într-o groapă de gunoi, după cum se poate vedea și din fotografii. Poate că nu ar fi rău ca administratorii să-i invite pe studenți la o curățenie generală, pentru că cel mai probabil focarul pleacă chiar din vecinătatea căminelor.





După vizita comisarilor de la Protecția Consumatorilor în căminele aparținând Universității „Ovidius”, studenții s-au arătat surprinși de faptul că nu a fost sesizată și prezența rozătoarelor în camere.