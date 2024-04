Trei profesori constănţeni au participat la un curs de instruire în Grecia

Un grup de trei profesori de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Adina Dogărescu, Cristina Petrea și Loredana Tănase au parcurs, la finele lunii trecute, un stagiu de instruire participând la cursul Erasmus „We all are special: inclusion and support for students with special needs in and out of the classroom” susținut de Europass Academy teacher Atena, Grecia. La curs au participat 15 profesori din Olanda, Portugalia, Croația, Polonia, Germania și România. Tema principală a cursului a permis participanților să facă un schimb de bune practici și să compare sistemele legislative referitoare la educație ale țărilor participante. De asemenea, cursanții au fost inițiați în tehnicile și abordările specifice învățării pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, atât în timpul orelor, dar și în afara școlii.Abilitățile și competențele dobândite în urma evaluării cursanților au fost valorizate prin obținerea de către aceștia a certificatelor de absolvire a cursului. Cel mai important aspect îl constituie faptul că toți participanții la curs vor putea disemina în școlile lor metodele de abordare specifice acestor situații, ceea ce va facilita progresul școlar al acestor elevi.