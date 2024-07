Trist! Nici un profesor constănțean în campania națională ”Liga Profesorilor Excepționali”

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României anunță „Gala Profesorilor Excepționali” - un eveniment deosebit de important pentru sistemul educațional din România, care va avea loc joi, 18 iulie 2024, ora 17:00, la Teatrul Metropolis din București. Pe scena teatrului vor străluci, sub lumina recunoașterii și aprecierii, cei mai dedicați și inovatori profesori din țară, finaliști ai campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, ediția 2024, desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.Finaliștii campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali” sunt profesorii care au demonstrat nu doar excelență în activitatea didactică, dar și o pasiune neobosită pentru formarea și educarea tinerelor generații. Această gală nu este doar o festivitate de premiere, ci și o celebrare a eforturilor și devotamentului celor care modelează viitorul prin educație.În cadrul Galei Profesorilor Excepționali, ediția 2024, se va recunoaște public munca asiduă a dascălilor care dezvoltă și inovează sistemul educațional românesc. Finaliștii campaniei vor fi premiați pentru inovațiile aduse în procesul de predare, metodele creative de învățare pe care le-au implementat și impactul pozitiv pe care l-au avut asupra elevilor și comunităților lor.Importanța acestui eveniment este subliniată de prezența unor înalți oficiali ai României din domeniul educației și cercetării, personalități de seamă și numeroși profesori din întreaga țară. Participarea acestora nu doar că onorează munca profesorilor finaliști, dar subliniază și importanța pe care educația de calitate o are în dezvoltarea societății românești.Din păcate, nu am regăsit niciun profesor constănțean nominalizat la această ediție.Gala Profesorilor Excepționali este mai mult decât o simplă ceremonie – este un manifest al respectului și recunoștinței pe care societatea o datorează celor care, zi de zi, își dedică viața formării tinerelor generații.Pe 18 iulie, la Teatrul Metropolis din București, vom avea ocazia să aplaudăm nu doar profesorii excepționali, ci și viitorul educației din România.Toți profesorii calificați în finală vor fi premiați în funcție de numărul de voturi obținut. Premiile includ tabere educaționale, materiale educaționale, tablete Samsung, reader Kindle sau enciclopedii. Cele mai bune trei locuri vor primi burse de merit în valoare de 30.000 lei, 20.000 lei și 10.000 lei, pe parcursul următorului an educațional.„Liga Profesorilor Excepționali” este o campanie națională menită să scoată în evidență și să premieze profesorii care se remarcă prin dedicare, inovație și pasiune în activitatea lor didactică. Campania a inspirat și să promovat excelența în educație, recunoscând meritele celor care contribuie la dezvoltarea unei societăți educate și informate.