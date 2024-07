Deficit comercial, energie, resurse umane. INFO economic

l Deficitul balanţei comerciale în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2024 a fost de 12,288 miliarde de euro, mai mare cu 1,230 miliarde de euro (+11,1%) decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, informează Institutul Naţional de Statistică. În primele cinci luni ale anului, exporturile au însumat 38,536 miliarde de euro, consemnând un declin de 2,9%, iar importurile au însumat 50,824 miliarde de euro, după o creştere cu 0,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 mai 2023.l Asocierea formată din Electromontaj (lider de asociere), Koncar - Engineering Co. Ltd. for Production and Services şi Butan Grup (subcontractant) a câştigat contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, în valoare de 188,382 milioane de euro, fără TVA, a anunţat Hidroelectrica. Contractul a fost deja semnat. AHE Vidraru este obiectiv hidroenergetic emblematic al României, iar centrala, cu o putere instalată de 220 MW, joacă un rol important pentru sistemul energetic naţional.l Şase din zece (60%) specialişti de resurse umane (HR) sunt îngrijoraţi de frecvenţa schimbărilor legislative, iar o pondere şi mai mare (80%) se aşteaptă, în 2024, la un număr la fel de mare de modificări legislative, precum în anii anteriori, reiese din rezultatele unei cercetări Romanian Software. Totodată, 53,1% subliniază importanţa respectării termenelor legale, sugerând presiunea autorităţilor şi necesitatea adaptării rapide a proceselor interne, iar 49,2% dintre aceştia cataloghează ca dificilă bugetarea eficientă a resurselor umane, din cauza incertitudinii impactului legislativ asupra bugetelor şi a dificultăţii realizării proiecţiilor financiare.