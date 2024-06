Eolica Dobrogea One, preluată de o societate din grupul Premier Energy

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Premier Renewable Invest Co intenţionează să preia Eolica Dobrogea One.Premier Renewable Invest Co, o societate de tip holding, înfiinţată în scopul achiziţiei Eolica Dobrogea One, face parte din grupul Premier Energy, activ în domeniul producerii, comercializării şi furnizării energiei electrice, în domeniul comercializării certificatelor verzi, în distribuţia şi furnizarea de gaze naturale, precum şi în activităţi conexe distribuţiei de gaze naturale.Eolica Dobrogea One este producător de energie electrică eoliană şi operează un parc cu o capacitate instalată de 80 MW, amplasat în comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa.„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, 6 iunie, de autoritatea de concurenţă.