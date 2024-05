Comerţ, energie, investiţii. INFO economic

l Afacerile din comerţul cu ridicata au scăzut, în primul trimestru al acestui an, ca serie brută, cu 0,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, dar s-au majorat cu 2,3% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, informează Institutul Naţional de Statistică. În intervalul 1 ianuarie - 31 martie, în marja scăderii cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), ca serie brută, au fost consemnate rezultate negative în: activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-10,9%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-9,5%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-7,6%).l România va fi producătorul numărul 1 de gaze din Europa, din 2027, datorită proiectului Neptun Deep, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la cea de-a opta ediţie a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”. În viziunea acestuia, cel mai mare duşman al Rusiei este chiar Rusia, pentru că „şi-a subminat cea mai eficace armă pe care o avea împotriva Europei, şantajul cu energie”.l Contracte în valoare totală de şase miliarde euro au fost încheiate pentru proiecte depuse în cadrul apelurilor deschise pe programele finanţate din Politica de Coeziune 2021 - 2027, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu.„Până la finalul lunii iunie, valoarea contractelor va depăşi 10 miliarde euro, iar până la final de an, obiectivul este să contractăm minim 20 miliarde euro. Cele mai mari valori contractate se înregistrează în cadrul Programului Sănătate (circa două miliarde euro) şi Programului Dezvoltare Durabilă, iar ceea ce este important este că sunt proiecte care se referă la investiţii în infrastructura sectorială”, a explicat Câciu.